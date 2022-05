Nuoto: ancora successi per la nuotatrice italo-monegasca Giulia Viacava ai campionati regionali assoluti francesi

Ancora successi per la nuotatrice italo-monegasca Giulia Viacava. La giovane atleta, dopo aver partecipato ai Criteria a Riccione (sesta nei 400 misti) ed ai campionati assoluti italiani circa un mese fa, ha partecipato lo scorso week end ai campionati regionali assoluti francesi in vasca lunga a Aix en Provence.

Ha migliorato i suoi tempi (sotto la tabella) in vasca lunga vincendo 5 gare su 6 (50/100/200 dorso – 200 stile e 200 misti). Nei 100 e 200 dorso nella regione PACA è seconda solo a Louise Lefebvre (2003) (pluriselezionata e medagliata nazionale in Francia) e superando un monumento nazionale francese come Fantine Lesaffre.

Fra quindici giorni parteciperà al Mare Nostrum a Montecarlo per poi partecipare ai campionati Juniores francesi a Chalon sur Saone. A giugno parteciperà, selezionata dalla FIN Liguria fra i migliori juniores della regione, alla gara a Pavia per poi culminare la stagione con i campionati di Categoria a Roma il 27 luglio.