Buona prestazione alla prima di campionato per le Under 15 della Softball School Sanremo

Prima giornata di campionato per le under 15 della Softball School Sanremo in trasferta sabato scorso a La Loggia (Torino).

Buona prestazione per le giovani matuziane anche se c’è tanto ancora da lavorare: “Le ragazze hanno dimostrato grinta – evidenzia la società - anche in considerazione del fatto che la squadra è scesa in campo con ben quattro atlete Under 12: Elena Pignotti, Viola Liddi, Sofia Bregliano e Virginia Gervasoni. Avranno sicuramente un futuro come lanciatrici Giulia Pennucci, Sara Mignani, il capitano, e la giovanissima undicenne Viola Liddi che ha ben figurato in batteria con il ricevitore Virginia Gervasoni. Entrambe alla prima partita in assoluto in un campionato ufficiale”.

Da segnalare l’esordio assoluto con la squadra di Vittoria Aschero, che si è avvicinata con entusiasmo a questo sport soltanto da un mese e si è resa subito disponibile, nonostante la pochissima esperienza e visto l’organico ridotto dal covid. Rientro in campo, dopo ben 5 mesi di assenza, per Benedetta Zaccariello che ha esordito all’esterno centro con un’ottima presa al volo.

In attacco un ottimo contatto è valso un doppio ad Angelica Rossi, al rientro da un infortunio. Sempre in attacco da segnalare anche Carolina Pennucci con 3 valide su 5 turni, Virginia Gervasoni (1 su 5) Giulia Pennucci (1 su 3) e Zoe Bruno (1 su 5). Il prossimo appuntamento è sul diamante di casa contro le novaresi del Porta Mortara a partire dalle 15.

(Foto di Riccardo Falciani)