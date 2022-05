Ventimiglia: Cristina D’Andrea entra in giunta al posto di Matteo De Villa (che torna in Consiglio)

Cristina D’Andrea lascerà il consiglio comunale di Ventimiglia per entrare nella giunta guidata dal sindaco Gaetano Scullino. Questo avvicendamento è stato concordato con il collega e amico Matteo De Villa, attualmente assessore comunale. Già all’inizio del mandato, nel 2019, i due giovani amministratori avevano tra loro concordato questa staffetta, in ottica di collaborazione e gioco di squadra nell’interesse della comunità ventimigliese. Hanno dato parere favorevole al cambiamento, ovviamente il sindaco Gaetano Scullino ed i rappresentanti del partito di Giovanni Toti, Pino Di Meco, coordinatore provinciale, Matteo Ambesi coordinatore cittadino ed il capogruppo Francesco Mauro.

Domani sera in consiglio comunale ci sarà la comunicazione ufficiale e dopo i passaggi burocratici sarà ufficializzato il passaggio in giunta di Cristina D'Andrea ed il ritorno in Consiglio Comunale di Matteo De Villa.

Un accordo nato nel 2019 che i due amministratori hanno mantenuto senza che nulla cambi nelle dinamiche della maggioranza e che continuerà a dare pieno appoggio all'amministrazione Scullino condividendo il grande lavoro portato avanti per la città di Ventimiglia. Commenta il capogruppo Francesco Mauro: “Poche volte si vedono in politica comportamenti di così grande responsabilità, serietà e spirito di collaborazione. Questi due giovani amministratori sono un esempio, perché dimostrano di non essere attaccati alle poltrone, ma di lavorare, in modo sinergico, per l’esclusivo interesse della Citta’ di Ventimiglia”.