Il Casinò di Sanremo chiuderà l’esercizio 2021 in equilibrio economico e finanziario: l’annuncio dell’assessore Rossano in consiglio comunale (Video)

Il periodo pandemico ha lasciato e sta lasciando tracce evidenti nei conti pubblici di palazzo Bellevue e delle sue società partecipate. Tanti gli strumenti per correre ai ripari tra aiuti in arrivo da Roma e manovre di assestamento portate a termine grazie al lavoro degli uffici comunali.

In un mare di cattive notizie per il portafoglio pubblico, Sanremo accoglie una luce di speranza in arrivo dal Casinò; nonostante le chiusure, la vera odissea patita dal mondo dell’azzardo legale nel periodo più caldo della pandemia e il conseguente calo degli incassi, la casa da gioco matuziana chiuderà l’esercizio 2021 in equilibrio economico e finanziario.

Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio del Comune di Sanremo, Massimo Rossano, nell’ambito dell’ultimo consiglio comunale, durante la discussione sul rendiconto della gestione per l’esercizio 2021.