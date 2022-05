“SportivaMente - il festival dei libri sportivi” è il nuovo progetto del nostro gruppo editoriale. La Provincia di Varese come sede dell’edizione 2022

5 serate. 3 città. 10 libri.

Si presenta così l’edizione numero 1 di “SportivaMente - il festival dei libri sportivi”, la prima iniziativa sviluppata dall’ “Associazione Culturale Territori" su progetto di Morenews, il gruppo editoriale a cui fa capo il nostro quotidiano.

Il progetto ha lo scopo di unire cultura e sport, due settori che si completano, si sostengono e, insieme, migliorano le persone, allenandone la mente e il corpo. Non solo: l’obiettivo di “SportivaMente” è aiutare anche lo sviluppo del nostro territorio, portando Varese a diventare un vero e proprio distretto culturale dello sport.

Quello che il Festival si propone di diventare è un appuntamento annuale, accessibile a tutti, con un forte appeal per le nuove generazioni e dall’importante impatto anche dal punto di vista relazionale, economico, turistico e, ultimo ma non meno importante, intellettuale; un’occasione per promuovere l’educazione allo sport attraverso la condivisione di storie, riflessioni ed esperienze incentrate sulla salute, sulla diversità, sul fair play.

“SportivaMente - il festival dei libri sportivi” inizierà martedì 6 e si concluderà sabato 10 settembre 2022. Ogni sera, sono previste due presentazioni, su due temi diversi, in cui l’autore e/o il campione soggetto del libro si racconteranno.

Il progetto è sostenuto dalla Camera di Commercio di Varese e da numerosi sponsor privati che affiancheranno l’iniziativa.

Il Festival sarà presentato al Salone del Libro di Torino lunedì 23 maggio alle 11.