Sanremo: innovazione florovivaistica, da domani a venerdì la quarta edizione di 'Villa Ormond in Fiore'

Al via la quarta edizione di “Villa Ormond in Fiore”. Come avvenuto negli anni passati, sarà preceduta dalla serie di eventi denominati "Aspettando Villa Ormond in Fiore": tre giornate dedicate all'innovazione in ambito florovivaistico e agli show del fiore (10,11,12 maggio). La giornata del 13 maggio prevede invece un focus dedicato alle scuole.

Dal martedì al giovedì, dalle 14 alle 17, la Villa ospiterà il convegno "Innovazione sostenibile in floricoltura", organizzato da Distretto Florovivaistico della Liguria, CREA-OF Sanremo e CERSAA Albenga (per informazioni +39 0184 694829). La prima giornata sarà dedicata ai grandi temi della sostenibilità aziendale e delle nuove normative in via di introduzione. La seconda si concentrerà sulla gestione ottimale dei fattori produttivi: acqua, nutrienti, suolo ed energia. La terza sarà focalizzata sugli aspetti economici per valorizzare il prodotto tramite buone pratiche e certificazioni.

A seguire, sempre da martedì a giovedi, a partire dalle 17, show cooking floreali con alcuni tra i migliori chef del territorio, organizzati dai Ristoranti della Tavolozza e presentati da giornalisti di settore alla presenza dell’attore-chef Stefano Bicocchi, in arte Vito. Gli show prevedono il fiore come ingrediente delle preparazioni, non solo come ornamento del piatto.

Venerdì sarà il giorno dedicato alle scuole: gli animatori scientifici del Festival della Scienza con l'Istituto Regionale di Floricoltura e il CREA-OF Sanremo spiegheranno ai ragazzi la relazione tra scienza, fiori e piante, attraverso esperimenti in loco (per informazioni + 39 349 2554571).

La partecipazione alle attività sarà a titolo gratuito, fino a esaurimento posti. Per i più golosi, infine, la possibilità di una Cena di Gala con i fiori la sera di mercoledì (per prenotazioni www.mangiareifiori.it).