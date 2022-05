Imperia: a giugno in calata Anselmi ritorna il tradizionale Mercatoretrò giunto alla sua 5ª edizione

Un gradito ritorno l’ormai tradizionale Mercatoretrò giunto alla sua 5ª edizione; un piacevole viaggio nel passato con la sua esposizione legata al vintage in tutte le sue forme.



"La banchina Calata Anselmi di Imperia - spiegano gli organizzatori - dal 10 al 12 giugno prossimi si animerà grazie agli espositori con le loro rarità e pezzi unici, agli appassionati che curioseranno sulle bancarelle alla ricerca di qualche pezzo speciale o semplicemente quell’oggetto legato ad un ricordo del passato. Poi tanti motori che sono il cuore pulsante della manifestazione: motori antichi, moderni, sportivi, per tutti i gusti.

Mercatoretrò, che vuole essere, come sempre, un punto d’incontro per tutti gli amanti delle due e quattro ruote, è stato presentato in anteprima ad Automotoretrò a Torino. Come di consueto, l'evento ospiterà l’evento ‘Raid della Riviera dei Fiori’ 11ª edizione che si svolgerà domenica 12 giugno; in questa occasione verrà rinsaldato il gemellaggio con gli amici del Automobile Club di Menton Il Tour dei partecipanti partirà da Mentone e, dopo un percorso sulla costa e nell’entroterra, farà tappa ad Alassio presso il resort ‘La Colombaia’ una vera perla incastonata in uno degli angoli più suggestivi della Riviera Ligure con vista privilegiata sull’isola Gallinara.

Fondamentale la collaborazione con il Comune di Imperia e la GoImperia per la concessione della location ed il patrocinio. Riconfermata la presenza del simulatore Lamborghini e, novità in banchina, test drive di marchi motoristici prestigiosi commentati da uno speaker del settore. Intrattenimento serale dal venerdì sera con musica e balli latino-americani ed altro. Presso la palazzina Liberty una mostra-museo con i reperti radiofonici dell’Aire con la presenza del Presidente Nazionale Sig. Andrea Ferrero ed un gradito ritorno con l’esposizione di bambole d’epoca curata dalla Sig:ra Elena mercurio appassionata collezionista.

Mercatoretrò, come di consueto, si propone evento esclusivo per la nostra regione che riunisce, in un unico contenitore sport, cultura, storia, arte e collezionismo. E’ stata nuovamente confermata la presenza del simulatore ufficiale Lamborghini dopo il successo ottenuto nella passata edizione. Naturalmente molti saranno gli eventi collaterali per incontrare i gusti e le esigenze del pubblico che vorrà passare un momento piacevole ed emozionante".