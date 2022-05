Da giovedì prossimo l'agricoltore-scrittore di Camporosso Maarco Damele esporrà il suo Herbarium

In occasione della prima giornata internazionale della salute delle piante, istituita e voluta fortemente dalla Fao per sensibilizzare sul tema dello stato del nostro comparto agricolo e vegetale, l'agricoltore-scrittore di Camporosso Marco Damele esporrà online parte del suo Herbarium, una ricca collezione di piante vere preparate tramite essiccamento e compressione proveniente da tutta Europa a partire dai primi decenni del 1800 fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il progetto di Marco Damele è ambizioso; oltre trent'anni di studio, ricerca e la realizzazione personale di un grande Herbarium di essenze raccolte e catalogate in Liguria, Piemonte e Valle d' Aosta. Non solo ricordi ma un'importante occasione di conoscenza e tutela della nostra biodiversità vegetale. Dal 1990 Damele oltre ad un suo personale successo come scrittore botanico e custode internazionale della Cipolla Egiziana, si è dedicato alla ricerca e realizzazione di erbari con una collezione ad oggi di oltre oltre 1000 esemplari essiccati di erbe, fiori, alberi e arbusti, attraverso una preziosa e delicata testimonianza del minuzioso lavoro di classificazione e conservazione storica del mondo vegetale.

Una passione in continua espansione di piante catalogate provenienti prevalentemente dal territorio italiano ed europeo e il numero cresce ogni anno grazie anche alla ricerca e conservazione di erbari storici internazionali troppe volte abbandonati o dimenticati. Lo stato di salute delle piante è oggi in serio pericolo, legato all'inquinamento, ai cambiamenti climatici e da una agricoltura troppo a favore della chimica e allo sfruttamento del terreno. Torniamo a sentire il piacere della curiosità, della conoscenza, della ricerca di nuovi stimoli di tutela e conservazione del mondo vegetale. Impariamo dalla tradizione secolare dell'erbario.

L'erbario di Marco Damele sarà visionabile a partire da giovedì cliccando QUI.