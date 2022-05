Arma di Taggia: incontro tra il Sindaco e l'Assessore Dumarte con gli alunni della scuola di via Colombo (Foto)

I bambini della scuola dell’Infanzia di via Colombo di Arma di Taggia hanno conosciuto oggi il Sindaco Mario Conio e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Dumarte.

Hanno potuto colloquiare con loro che hanno raccolto l’invito delle maestre, a conclusione del percorso di Educazione Civica. Nell’impossibilità di essere accompagnati dalle insegnanti a far visita al comune, i bambini sono stati felici di stare per qualche momento con il primo cittadino che, come hanno imparato, ha il compito di ‘far funzionare bene la città’.

Dopo aver cantato insieme l’inno d’Italia e alcune canzoncine di ‘benvenuto’, i bambini hanno fatto alcune domande al Sindaco ottenendo risposte chiare e simpatiche. Alla fine dell’incontro tutti gli alunni hanno ricevuto dal Sindaco l’attestato di ‘Buon cittadino’.

“Grazie Signor Sindaco per essere venuto a scuola da noi – hanno detto i ragazzi - seguiremo sicuramente tutte le regole che abbiamo imparato per essere ottimi cittadini di questa meravigliosa città”.