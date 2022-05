Roaming zero: aboliti i costi aggiuntivi nell'UE

Arrivano buone notizie nel campo della telefonia mobile. Infatti, i leader europei hanno deciso di estendere il roaming in tutta l'Unione Europea per altri dieci anni.

Ciò significa che fino al 2032 i consumatori potranno utilizzare Internet, effettuare chiamate e inviare messaggi di testo senza costi aggiuntivi anche al di fuori dai propri confini nazionali.

Approvando i regolamenti del Parlamento Europeo del dicembre 2021, che riguardano per l’appunto le norme sul roaming, l’UE ha di fatto sposato la linea che il mercato aveva già scelto: le offerte mobile, ad esempio, non includono più il roaming da tempo, e continueranno farlo per altri dieci anni. Gli utenti mobile continueranno a non pagare costi aggiuntivi per SMS, chiamate e Internet nei 27 Stati membri dell'UE.

Ma vediamo in cosa consiste questo regolamento e a cosa bisogna fare attenzione quando si stipula un contratto con un operatore telefonico.

Roaming a costo zero: cosa significa?

Il servizio di roaming è la possibilità che ha l'utente di passare da una rete mobile all'altra quando si trova all'estero, dove il suo operatore non ha copertura per chiamare, inviare SMS o utilizzare i dati mobili. Il servizio di roaming è reso possibile tramite i provider di servizi Internet ISP che hanno accordi di cooperazione per garantire l'accesso locale a Internet ai clienti degli altri.

Dal 2007 l'Unione Europea controlla le tariffe per il roaming all'interno dell'Europa; per molti anni, numerosi paesi hanno fissato prezzi elevati soprattutto per il traffico dati in roaming; poi, nel giugno 2017, l’intervento dell’UE ha ridotto tutte le tariffe per il roaming all'interno dell'Unione e dei paesi EES; se i leader europei non fossero intervenuti, le agevolazioni sarebbero scadute il 30 giugno 2022.

Dunque il Parlamento Europeo ha votato ancora una volta a favore dell’abolizione delle tariffe di roaming mobile. Ciò significa che anche i turisti potranno tornare a casa senza l’incubo di fare i conti con spese esorbitanti per le chiamate e i giga consumati durante il viaggi in Europa.

Inoltre, resta in vigore la politica di "fair use". Questa serve per impedire agli utenti di "roaming permanente" e di stipulare un contratto più economico in un paese ma di utilizzarlo esclusivamente in uno più costoso.

La normativa prevede che i consumatori continueranno a essere in grado di utilizzare i propri smartphone e tablet nei loro viaggi all'estero nell'UE senza costi aggiuntivi oltre a quelli già previsti.

In più, avranno a disposizione la stessa qualità e velocità della connessione mobile all'estero. I fornitori di roaming saranno obbligati a offrire la stessa qualità di roaming di quella fornita a livello nazionale. Infatti, durante i negoziati con il Consiglio, gli eurodeputati hanno elaborato nuove regole per vietare le pratiche che riducono la qualità dei servizi di roaming. Non sarà quindi possibile passare dalla connessione 4G a quella 3G.

Altre novità sul roaming in Europa

Oltre alle notizie appena riportate, con le nuove normative europee i viaggiatori e le persone con disabilità avranno anche accesso ai servizi di emergenza senza alcun costo aggiuntivo. Ciò vale sia per le chiamate e sia per gli SMS, inclusa la trasmissione delle informazioni sulla posizione del chiamante.

Altra questione che è stata affrontata sul tema è stata quella dei supplementi per le chiamate intra-UE. Infatti, i consumatori sono ancora confusi sulla differenza tra chiamate in roaming e chiamate intra-UE che oggi costano 19 centesimi al minuto. Ma l’accordo prevede che la Commissione valuti se siano necessarie ulteriori riduzioni dei massimali.

Tuttavia, con le nuove normative sono sorte anche alcune criticità da non prendere sottogamba. Nonostante i consumatori possano accogliere con favore la notizia, alcuni hanno visto le mosse per tagliare i premi per il roaming come potenzialmente dannose per il funzionamento degli operatori mobili.