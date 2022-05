Sanremo: rabbia e serrande abbassate contro il mega store al deposito RT, scatta la protesta del quartiere San Martino (foto e video)

Questa mattina a Sanremo la quasi totalità dei negozianti di San Martino ha aderito alla serrata di protesta. Una iniziativa promossa dal comitato di quartiere ProSanmartino contro l'amministrazione comunale e la possibilità dell'apertura in futuro di un mini centro commerciale al posto del deposito della Riviera Trasporti.



Tutto il quartiere è stato tappezzato con dei volantini gialli con scritte le motivazioni della serrata. Per 20 minuti sono state abbassate a metà le serrande della maggior parte degli oltre 50 negozi presenti in questa zona della città. Un'azione mirata che ha visto come organizzatori: Cristina Laura, direttrice del Conad; Fabrizio Lupi, presidente del Comitato di Quartiere; Flavio Di Malta, in qualità di presidente del circolo Acli San Martino che nel 2019 partecipò alla campagna elettorale a sostegno di Alberto Biancheri sindaco, in quota PD e Progressisti. Insieme a loro era presente anche Francesco Iavarone, giovane commerciante che a San Martino nel 2018 aprì un negozio di alimentari anche sulla scorta delle rassicurazioni arrivate dalla politica locale e regionale e che oggi vive con rabbia e preoccupazione quello che appare sempre più come un futuro difficile se non incerto.





San Martino è uno dei quartieri più popolosi di Sanremo, grazie alla presenza di tanti servizi e di molte attività. Tanti piccoli negozi e negozietti, alcuni anche storici, a conduzione prettamente famigliare. La preoccupazione di questi imprenditori, alcuni molto giovani è che l'arrivo di un grosso punto vendita possa non solo incidere negativamente sulla vivibilità del quartiere ma anche sugli affari e creare un danno anche per le altre piccole attività commerciali presenti in tutta la città.

Si legge nel manifesto della protesta: "Il futuro del quartiere per il quale abbiamo dato tanto e diamo tanto tutti i giorni può cambiare profondamente. Venendo meno alla parola data nel 2019 il sindaco Biancheri e la sua maggioranza stanno per approvare una delibera che permetterà l'insediamento di un megastore di 3500 mq con possibilità di vendita di ogni genere, alimentare e non. Il presidente Toti dopo le sparate elettorali dove indicava l'area come sede di una nuova scuola oggi si gira dall'altra parte. I vertici RT riversano la responsabilità del loro futuro su di un aumento di valore di 2.5 milioni a fronte di un buco da 39 milioni".