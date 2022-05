Acquedotto del Roja tra Imperia e Diano Marina: primi passi di Rivieracqua per la realizzazione del Masterplan

Per l’avvio dell’esecuzione dei lavori compresi nel lotto B2, tratta compresa tra la galleria Galeazza a Imperia e via Villebone a Diano Marina Rivieracqua ha intrapreso tutte le iniziative necessarie per dare concreta attuazione al progetto Masterplan del sistema acquedotto del Roja. A comunicarlo è il presidente del Cda GianAlberto Mangiante, che spiega: “In particolare, al fine di procedere nel modo più celere possibile, Rivieracqua ha anche disposto di anticipare somme da destinare alle fasi di progettazione esecutiva e relativa verifica e validazione dei lotti che risultano più critici sotto il profilo idraulico ovvero che sono interessati dall’interferenza con i lavori di allestimento della pista ciclopedonale”.

Nel dettaglio, per il ‘Lotto B2’ (tratta compresa tra Imperia e Diano Marina) e per il ‘lotto C1.2’ (tratta di Andora) è stata già espletata con esito favorevole la conferenza dei servizi ottenendo così tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei vari enti.

“Una tale impostazione da parte di Rivieracqua – continua Mangiante - dimostra una volta ancora la attenta sensibilità della società alle giuste esigenze del territorio nella fase organizzativa della prossima stagione estiva. Tuttavia è indispensabile precisare che, per l’attuazione delle fasi esecutive dei vari interventi occorre individuare prioritariamente al conferimento degli incarichi le necessarie coperture finanziarie per le opere da appaltare. In ogni caso, l’attenzione al problema da parte di Rivieracqua resta altissima al fine di trovare le più immediate ed opportune soluzioni ad una problematica che da troppo tempo penalizza senza giustificazione i Comuni interessati”.