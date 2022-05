Imperia: vandalizzata la statua di Manuel Belgrano, un lettore "Chi sporca la memoria, sporca il futuro"

Un nostro lettore, Edoardo Durante, ci ha scritto per commentare l’atto di vandalismo alla statua di Manuel Belgrano:

“La statua del generale di origini italiane, per la precisione di Costa d’Oneglia, è stata vittima di un pennarello indelebile il quale non ha sporcato solo il memoriale quanto più la memoria del creatore della bandiera Argentina. All’ignoranza e alla mancanza di valori delle nuove generazioni, bisogna rispondere, non con la critica atta alla colpevolizzazione, quanto più attraverso la cultura. Chi sporca la memoria, sporca il futuro. A chi dispensa ignoranza voi date cultura, potrebbe essere una battaglia persa ma qualcuno ascolterà e allora non sarà tutto perduto”.