Pallanuoto, Rari Nantes Imperia orgogliosa ma, nel finale, passa Como Nuoto 9-8. Giallorossi al quarto k.o. di fila

COMO NUOTO - RARI NANTES IMPERIA 9-8

(3-0; 1-4; 3-3; 2-1)

COMO NUOTO - Viola; Shvedov 2, Bet F. 1, Rosanò, Birigozzi 1, D'Antilio, Beretta, Gennari, Ciardi 1, Pellegatta, Marchetti 2, Fusi 2, Filipelli. All.: Zimonjic

IMPERIA - Merano F., Giordano, Cipriani, Grosso, Parolini, Merano G., Lengueglia 2, Corio 2, Taramasco N. 2, Somà cap. 1, ROcchi, Cesini, Taramasco F. 1. All.: Pisano

Uscito per limite di falli Merano (I) nel quarto tempo; Sup.Num. Como 0/5+due rigori trasformati; Imperia 6/12

Non basta l'orgoglio giallorosso: alla 'Pia Grande' di Monza è Como Nuoto a far bottino pieno con una rete a due minuti dalla sirena. Il punteggio finale 9-8 è il frutto di una partita 'pazza' , con continui ribaltamenti da una parte e dell'altra.

Partono forte i lariani ed i ragazzi di Pisano sono spettatori delle avanzate avversarie, tanto che il tabellone recita 4-0 dopo una decina di minuti di gioco.

L'Imperia si desta dal torpore con il gol dal palo di Filippo Taramasco, servito da Cesini con un delizioso assist. La Rari fa la differenza in fase di superiorità numerica e, nel giro di quattro minuti e mezzo, recupera l'avversario con una reazione veemente e da grande squadra.

Dopo la rete del numero 13 a uomo in più, trovano il bersaglio grosso anche Nicola Taramasco, capitan Somà e Lengueglia.

Come accaduto ad inizio gara, anche all'inversione di vasca sono i comaschi a dominare in fase offensiva. Questa volta però gli imperiesi tengono botta grazie al grande lavoro al centro di Filippo Corio: la rete della boa e la doppietta personale di Nicola Taramasco ricuciono il +2 avversario (6-6). E nuovamente Corio firma la rete personale numero 30 in questa stagione pareggiando momentaneamente il bolide di Shvedov.

Ad inizio dell'ultimo periodo, Lengueglia (arrivato così a 20 gol in campionato) schioda la parità e consegna il primo vantaggio della partita alla Rari. Il 'velocista' imperiese non sbaglia a tu per tu con Viola, imbeccato dal fendente illuminante di Grosso.

La gioia però dura pochi secondi perchè sul ribaltamento di fronte, Como conquista e trasforma il rigore della nuova parità (8-8). Non c'è un attimo di tregua, tra due squadre consapevoli che anche un minimo errore può essere fatale. Questa volta Como è più freddo e arriva al gol (da posizione 4) con Bet del definitivo 9-8, proprio quando la Rari sembrava ad un passo da fermare la striscia di sconfitte che adesso salgono a quattro.

I ragazzi di Pisano torneranno in vasca mercoledì 18 maggio alle ore 20:00 quando alla Cascione arriverà President Bologna.