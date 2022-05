Pallamano: nel Campionato di Prima Divisione Francese, trasferta vittoriosa per l'Usd San Camillo Riviera a Cannes

Trasferta vittoriosa sabato scorso quella del team femminile dell'Usd San Camillo Riviera a Cannes contro la locale formazione per 32/31. Con questo risultato la compagine del capoluogo torna in testa alla classifica con 19 punti a tre giornate dal termine del campionato.



"Le ragazze sono state veramente brave e determinate - ci riferisce il tecnico Antonella Maglio - è stata una gara combattuta dall'inizio alla fine da entrambi le contendenti, ben diretta dal Sig. Philippe Ferrari, alla fine abbiamo vinto noi contro un avversario ben organizzato". Le imperiesi non si sono mai perse d'animo anche quando sono rimaste per ben due volte sotto di tre reti, anzi verso la fine del secondo tempo riescono a portarsi in vantaggio a loro volta di quattro segnature. La troppa fretta però gioca un brutto scherzo a Giulia Repetto e compagne, perchè le transalpine recuperano lo svantaggio raggiungendo il pareggio. Gli ultimi minuti sono una battaglia risolta da un rigore realizzato dalla "mamma" Maria Traverso, cosi la festa poteva avere inizio.

Formazione: Sara Atzori reti 5, Sofia Carenzo, Alessia Moisello 1, Alice Olivieri 2, Clara Pellicari 1, Giulia Repetto 11, Maria Traverso 12, Samira Wiedemann.

Allenatore: Antonella Maglio Dirigente: Piero Torielli.

Foto di squadra Senior Femminile. Maria Traverso tira il rigore. Giulia Repetto in azione.