Imperia calcio, Bencardino:" Stagione da vergognarsi ma chiederemo ripescaggio. Famiglie Del Gratta e Minasso con noi per i prossimi tre anni"

Dopo il pirotecnico 3-3 contro il Fossano, ha parlato Alfredo Bencardino che rimane imbattuto nelle vesti di allenatore in questa stagione, dopo anche il 2-2 di Lavagna.

E' apparso piuttosto contrariato per la direzione arbitrale che sul 2-0 ha negato un rigore solare (tocco di mano di Scotto in area) all'Imperia che, praticamente sul ribaltamento, ha poi subito il gol degli ospiti. Si è comunque soffermato relativamente poco sugli aspetti tecnico-tattico della partita.

Le notizie più interessanti sono arrivati dagli aspetti extra campo:" La società presenterà domanda di ricorso per rimanere in Serie D nella prossima stagione. Inoltre gli sponsor, nelle le famiglie Del Gratta e Minasso, hanno assicurato la loro adesione per i prossimi tre anni."

Prima di tutto, però Bencardino mostra il suo attaccamento alla maglia - mai celato - facendo mea culpa:" E' stata una stagione da vergognarsi, io per primo. Proveremo a fare meno errori in futuro."