Imperia calcio, al 'Ciccione' ne esce un pirotecnico 3-3 contro il Fossano. Interrotta la striscia negativa e riacciuffato il terzultimo posto

IMPERIA - FOSSANO 3-3

Marcatori: 8', 57' Rosati, 24' Cassata (I) ; 45' Della Valle, 54' L.Di Salvatore, 79' Coulibaly (F)

IMPERIA - Caruso; Losasso, Carletti, Montanari, Virga; Giglio cap., Colantonio (60' Castaldo), Deiana; Coppola (60' Mara); Rosati (84' Cappelluzzo), Cassata. All.: Bencardino

FOSSANO - Merlano cap., Scotto, Rosano (60' Coulibaly), Fogliarino (7' Quaranta), Menabó, Giraudo, Scarafia, Della Valle (84' Della Valle), Specchia Di Salvatore L. (75' Matera), Adorni. All. : Viassi

Ammoniti: Colantonio, Virga, Giglio, Carletti (I), Rosano (F)

Recupero: 3' nel primo tempo e 5' nel secondo

L'Imperia prosegue nella marcia, dopo il tiro dalla distanza di Colantonio che sfiora il palo, va in vantaggio con Rosati che insacca sulla torre di Carletti. Il Fossano prova a fare paura ma la rete di Menabò (simile nello sviluppo al vantaggio ligure) viene annullata per fuorigioco.

Non è l'ultima emozione del primo tempo, dato che il Fossano ha la forza per riaprire la gara con Della Valle, puntuale sul tap-in dopo la gran parata di Caruso.

Nella ripresa, nonostante il caldo, i ritmi non si abbassano e sono proprio i ragazzi di Viassi a sfiorare il gol con un colpo di testa di Scarafia. E' il preludio al gol di Leonardo Di Salvatore, ex della partita, che quando vede neroazzurro si scatena: è già il terzo gol in carriera proprio all'Imperia. L'esterno prova un cross che si trasforma in un bellissimo gol con una traiettoria arcuata che beffa Caruso.

La squadra di casa però non si perde d'animo, trascinata da Virga: il terzino si traveste da slalomista, tre minuti dopo, e dopo aver seminato tre avversari serve un cioccolatino a Rosati, semplicemente da spingere in rete.

L'Imperia interrompe la striscia negativa di sei sconfitte e riacciuffa il terzultimo posto - valido in caso di domanda di ripescaggio - grazie al pirotecnico 3-3 odierno contro il Fossano, al 'Ciccione'.

Senza pressione e con le ordinate indicazione di Mister Bencardino, l'Imperia esprime un buonissimo gioco soprattutto nel primo tempo. Dopo una manciata di secondi, Coppola e Cassata triangolano e il tiro sporco del fantasista partenopeo viene miracolosamente parato da Merlano.

Non c'è dubbio, invece, sulla regolarità della rete - numero 11 in questa stagione - di Lorenzo Cassata che spinge in rete il bell'assist di Deiana. E l'Imperia reclama anche per un penalty - che poteva significare il tris - per un maldestro tocco di mano di Scotto in area, apparso piuttosto evidente ma non per l'arbitro.

Complice anche la temperatura quasi estiva, i ritmi calano e lasciano spazio alle sortite personali come quella di Cassata che si concludeva in un nulla di fatto sul cross di Deiana. A undici minuti dalla fine, poi, un tiro non irresistibile di Coulibaly sorprende Caruso consegnando un pirotecnico 3-3 agli almanacchi.