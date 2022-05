Calcio, play-out di Eccellenza: anche il Ventimiglia, dopo l'Ospedaletti, retrocede in promozione

Amaro finale di stagione per il Ventimiglia che sconfitto largamente sul campo della 'bestia nera' Rivasamba, un 7-0 che non ammette discussioni (4-0 al termine del primo tempo), fa retrocedere nuovamente in Promozione i frontalieri.



"Solo l'eventuale vittoria, avrebbe consentito ai granata la permanenza in categoria, considerando diversi fattori che hanno determinato questa imprevista retrocessione: 1°) la retrocessione di 2 squadre liguri dalla serie D, ovvero Lavagnese e Imperia, che hanno aumentato il numero delle retrocessioni; 2°) l'esclusione dell'Alassio nella prima fase del campionato che ha poi determinato un'altra retrocessione.



Il Ventimiglia, che sembrava 'salvo' la scorsa settimana, ha visto tutto girargli contro e questo insieme di cose ne ha determinato la retrocessione. Sta di fatto che il Ventimiglia in questi play-out, ha vinto solo due volte e questo è un grande rammarico per i ben 5 pareggi ottenuti dai quali avrebbe potuto fare di più. Complessivamente, per l'estremo ponente è certamente un'annata da dimenticare poiché, oltre alle citate retrocessioni dell'Imperia dalla D e Ventimiglia e Ospedaletti dall'Eccellenza, si aggiunge con oggi, ufficialmente, anche la retrocessione del Camporosso dalla Promozione. Per ciò che riguarda il Ventimiglia, siamo certi che già da subito si metterà al lavoro per ritornare nella categoria più consona al suo blasone e forte di un parco giovanile di giocatori promettenti, saprà come fare per costruire una buona squadra per risalire la categoria. Già alcuni di essi, si sono messi in mostra in questa stagione e altri, da sotto, stanno emergendo grazie anche all' impegno della società e allenatori".