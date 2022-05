Ventimiglia: degrado all'ufficio informazioni della frontiera, la viva protesta di un turista (foto)

"È una ultradecennale vergogna! Da quel tempo che si segnala la vergogna alla frontiera Balzi Rossi dove un tempo troneggiava sul ponte ferroviario: ‘dove la bellezza non ha confine!’.

Sono stati informati tutti: poliziotti, carabinieri, pompieri, vigili etc. e sempre hanno risposto con una scrollatina di spalle che non era loro compito e, al massimo, su pervicace insistenza rassicuravano di riferire. Messaggi al Sindaco e funzionari del Turismo di Imperia o Genova.... nessun riscontro. Al massimo hanno ricoperto con alcune tende i vetri, ma ormai sono consunte e comunque più costose certamente che fare una normale pulizia. Sono un turista da oltre 20 anni che passo la frontiera per la bella spiaggetta, finalmente ripristinata a dovere.

Valerio Roncen".