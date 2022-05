Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 MAGGIO

SANREMO



8.00-19.00. Tradizionale ‘Fiera di Maggio’, manifestazione commerciale sul lungomare Italo Calvino/piazzale Carlo Dapporto



9.00-19.00. Mercato Antiquario di Sanremo con una selezionata raccolta di mobili d’epoca, porcellane e cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, vasi e sculture. Piazza Colombo e nel porticato del Palafiori



8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Verdeggia – Passo della Guardia – Triora accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347/6006939 (più info)

10.00. Partenza della sua 22esima edizione della Baby Maratona. Pista d’atletica a Pian di Poma (dalle 8.30 alle 9.30 ritrovo iscrizioni e consegna magliette), info 338 6592058 (locandina)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



12.00. Italian Poker Open: torneo di internazionale. Poker Room del Casinò municipale, fino al 10 maggio (più info)

IMPERIA

10.15-19.00. ‘Arte & Istituto Charitas’: esposizione tavole del grande fumettista Rino Albertarelli e del famoso illustratore Walter Molino che i due artisti realizzarono, negli anni 50/60, per i Calendari dello Istituto Charitas ideati da don Luigi Morelati. Parrocchia di Cristo Re, fino al 15 maggio (h 10.15/12.30-16/19)

17.30. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, conferenza ‘Quando il Parasio incontrò Ligustro: arte, amicizia e magia d'Oriente’. Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, piazza Pagliari 4 (depliant)



17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo teatrale ‘John e Joe’ portato in scena dal Teatro d'Asporto con Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola e Sergio Castellino. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43. info e prenotazioni al numero 329 49 55513

VENTIMIGLIA



9.00. ‘BimbimBici’: semplice pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dalla sezione FIAB Riviera dei Fiori. Partenza dal Giardino del Corsaro Nero a Ventimiglia, con percorso sino a Bordighera e ritorno. A conclusione rinfresco a tutti i partecipanti (più info)



9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA



10.30 & 16.30. Due visite guidate (10.30 & 16.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



14.00-20.00. ‘Uniti per la pace’: mostra collettiva di pittura di artisti ucraini, russi e bielorussi. Il denaro ricavato dalla vendita dei quadri è raccolto per sostenere i profughi. Hotel Villa Miki, Via Lagazzi 14, ingresso libero, info 375 6209443



15.15. In occasione della Festa della Mamma, 'Mamma in the City': spettacolo itinerante di ‘mamma (non) ce n'è una sola’ + tappe di fitness leggero con musica in cuffia + al Chiosco della Musica, degustazione buffet e musica a cura della Banda Musicale di Borghetto S. Nicolò. Evento a cura dell’associazione Noi4You. Partenza dal Centro Storico sino alla passeggiata a mare passando nel giardino del Museo Bicknell, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al 349 4688045

16.00-19.00. Mostra ‘1000 occhi su Bordighera - Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 21 maggio (sabato e domenica)

TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Verdeggia – Passo della Guardia – Triora accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347/6006939 (più info)



8.45. Escursione da Carmo Langan al Monte Ceppo di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla Stazione FS di Taggia oppure alle 9.30 a Carmo Langan, info e prenotazioni 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: ultimo giorno dell’esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani, curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo ad Arma



17.00 & 18.00. Saggi conclusivi dei corsi dell’anno accademico 2021-2022 della Scuola ‘Propedeutica’ di Teatro: ‘Conversazione Sinfonietta’ (gruppo bambini h 17) + ‘Sit In’ (gruppo ragazzi h 18). Sede del Teatro del Banchéro in via Soleri a Taggia (locandina)

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. ‘W la Mamma’: Mercatini di artigianato con stand colorati e curiosi, laboratori d'arte, truccabimbi e altre sorprese. Piazze del paese



10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’: segnale di avviso partenza regata Marina di San Lorenzo – Marina degli Aregai. Al termine, premiazione e aperitivo presso la terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence (più info)

DIANO MARINA



9.30-22.00. ‘Aromatica 2022’, ultimo giorno della rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. Luoghi vari, ingresso libero (cliccare questo link per leggere il programma)

10.00. Gran Trofeo Open Diano Marina (ultimo giorno): Singolare di tennis maschile e femminile. Tennis Club, Località Prato Fiorito, info 331 9365845



10.30. ‘Mototerapia’: evento a cura della Fondazione Vanni Oddera per condividere l'emozione e la libertà della moto con bambini disabili. Piazza sul Mare (fondo via della Resistenza)

CERVO

15.00. Per il ‘Maggio dei Libri’, pomeriggio dedicato al benessere psicofisico con presentazione del libro ‘La bellezza attraverso la felicità’ di Anna Maria Veronesi e Raffaella Costa + Seduta di yoga a cura di Antonella Elena. Partecipazione di Nadia Cisana, consulente in integrazione e benessere. Asineria del Ciapà, ingresso gratuito con possibilità di devolvere un contributo libero, info 349 7355124

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

DOLCEACQUA

11.00-17.00. ‘Cin cin al Castello’: brindisi per la festa della mamma con il prestigioso Rossese e i Vini della Riviera di Ponente. Evento a cura della Cooperativa Omnia in collaborazione con l’Enoteca Regionale della Liguria. Corte del Castello dei Doria, info 337 1004228

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti + speciale Festa della Mamma (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



REZZO

10.00. ‘MontagnaUisp!’, evento nazionale per gli appassionati e i curiosi della montagna: per un’intera settimana la valle della Giara di Rezzo si animerà con svariate attività legate a questo territorio. Info e iscrizioni al 329 8631702 (i dettagli a questo link)



TRIORA



9.30. Escursione da Carmo Langan al Monte Ceppo di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla Stazione FS di Taggia alle 8.45 oppure alle 9.30 a Carmo Langan, info e prenotazioni 338 1375423 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



16.30. ‘Lettres De Mon Moulin’ (‘Lettere dal mio mulino’): spettacolo teatrale di Alphonse Daudet con Philippe Caubère. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Thomas Hengelbrock con il Coro Balthasar Neumann e i solisti del Coro Balthasar Neumann. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Festa di Maggio 2022 con molte iniziative in programma (anche il 15 e 22 maggio). Jardins des Arènes di Cimiez (il programma a questo link)





