Pallacanestro: il Basket Club Ospedaletti vince vince nell'ultima giornata del campionato regolare

Il Basket Club Ospedaletti vince nell'ultima giornata del campionato regolare e aspetta i risultati del girone C del campionato di Promozione Maschile regionale per sapere se sarà una delle due migliori terze ed accedere ai play off.



"Gli orange chiudono con il Varazze ed ottengono la dodicesima vittoria su 18 partite, un discreto bottino se si considera tutte le difficoltà per mettere su la rosa e soprattutto le varie defezioni che si sono proseguite durante tutta la stagione, vuoi per infortunio che per necessita lavorative, allenamenti a ranghi ridotti e trasferte ai minimi termini che hanno dovuto sobbarcarsi gli atleti di Archimede, quest'anno brillante capo allenatore coadiuvato da Andrea Lupi sempre presente da assistente.

Staff ragazzi Presidente Morabito un mix giusto e con la necessaria esperienza per portare la barca in porto. Lo Sponsor Re del Chicco, che la Società ringrazia se rinnoverà l'abbinamento, potrà far allestire una squadra ancor più competitiva. La partita di ieri sera era da vincere e così e stato con un superlativo Cruz Salas e i suoi compagni a ruota".



Coach Archimede: "Ora aspettiamo il verdetto del girone C poi se saranno play off li affronteremo da ‘underdog’ con le prime in classifica che dovranno preoccuparsi, vedremo , oggi voglio solo ringraziare I ragazzi per tutto quello che hanno fatto".

Il Presidente Morabito: "Grazie a tutti giocatori e staff è stato un campionato lungo e sofferto ma siamo rimasti a galla con i denti e le unghie, adesso vedremo che succederà".



Tabellini

Bco - Juvenilia Varazze 76 64

15/5 38/28 54/45



Bco

Cruz Salas 37, Zunino 12, Blasetta 9, Vivo 8, Paganini 7, De Caro 3, Formica, Pesante.

All. Archimede Ass.Lupi

Juvenilia

Delfino 19, Fabbri 12, Guida 10, Caviglia 14, Bogni 4, Eramo 2, Pizzorno 2, Borgassi 1.

All.Pozzo