Calcio: i convocati della Sanremese per la partita di domani contro il Derthona

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match con il Derthona, valido per la trentasettesima giornata, in programma domani allo stadio Fausto Coppi di Tortona alle ore 16.00.



Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 18 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Buccino e Lodovici; ai box anche Pantano (problema muscolare al flessore della coscia sinistra) e Pellicanó (fastidio alla caviglia). Non convocati Ferro, La Cava, Biffi e Urgnani. Squalificati Aita e Nossa.



PORTIERI: Malaguti (2003), Bohli (2005)



DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Nouri (2001)



CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Larotonda (2002)



ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Scalzi, Conti (2002).