Ventimiglia: polemiche dopo il Consiglio rinviato, Scullino e Bertolucci "Nessun problema in maggioranza" (Video)

Non sono mancate le polemiche e i rimbrotti reciproci, dopo la mancanza del numero legale in Consiglio comunale a Ventimiglia. Da una parte l’opposizione, che ha abbandonato l’aula e rendendo impossibile il proseguimento dell’assise, e dall’altra l’Amministrazione e la maggioranza, nelle cui fila c’erano alcune assenze.

Siamo tornati a parlarne con il Sindaco e con il suo vice, a pochi giorni dal fatto e che ha preoccupato per il prosieguo del governo della città. Assolutamente tranquillo in merito il primo cittadino, Gaetano Scullino: “Non siamo preoccupati perché può succedere – ha detto – visto che il Consiglio era stato convocato due giorni prima dai capigruppo e poi posticipato. I numeri c’erano ma, l’assenza di un consigliere di maggioranza che ha avuto un incidente e la ‘strana sorpresa’ della minoranza, ci ha fermato. E’ un peccato perché, nonostante abbia chiaramente chiesto all’opposizione di rimanere e visto il Consiglio ‘tecnico’, si poteva evitare. Hanno fatto una scelta non condivisa da me anche perché ci saranno spese superiori, tra personale e gettoni di presenza, per una assise che sarebbe durate non più di un’ora. Non è un fatto politico ma solo l’impegno dei 6 consiglieri assenti”.

Non c’è nessun problema politico, quindi, all’interno della maggioranza ventimigliese? “Assolutamente no – risponde Scullino – perché lavoriamo assiduamente da mattino a sera e la Giunta funziona bene con la maggioranza che va avanti tranquilla, nella dialettica ma nell’accordo totale. Noi siamo qui solo per risolvere i problemi dei cittadini e fare il bene della città. Le parole rimangono tali e vanno al vento mentre i fatti concreti riguardano le pratiche che vengono approvate ogni giorno”.

Il Sindaco ha anche sciorinato i vari progetti che si stanno avviando: “Partirà a breve la passerella, ma anche il centro sociale, i parcheggi nelle frazioni con circa 1.500 posti auto nuovi compreso il centro. Partirà la scuola della città alta e, a brevissimo, anche la riparazione di strada Due Camini caduta a seguito dell’alluvione. Noi abbiamo problemi che altre città non hanno e non dimentichiamo il fango che ci ha invaso nell’ottobre 2020. Stiamo lavorando alacremente in questi ultimi due anni, tra l’altro in mezzo al Covid. Siamo in amministrazione da due anni e mezzo ma, di fatto, ci siamo da un anno perché ci siamo trovati in un momento particolarmente difficile”.

Sulla stessa linea il vice Sindaco, Simone Bertolucci: “Non possiamo negare alcuni episodi che ci lasciano perplessi – ha detto – ma, facendo parte dell’esecutivo posso solo dire che tutto procede nel migliore dei modi. Per quanto riguarda l’accaduto di venerdì scorso tutti gli assenti, tranne uno, avevano la giustificazione del presidente. Posso solo dire che le valutazioni spetteranno al Sindaco con i vari partiti, per capire le casistiche delle assenze giustificate. Ci sono state polemiche e botta e risposta, ma penso che sia il classico gioco delle parti. Mi auguro che i prossimi Consigli possano mandare avanti il lavoro amministrativo”.

Sul piano amministrativo tutto procede regolarmente ma, per molti, rimane qualche perplessità proprio per i problemi sorti ogni tanto all’interno dell’assise: “Al giorno d’oggi il 90% delle pratiche va avanti in Giunta, anche se non voglio sminuire il lavoro consiliare che rimane fondamentale. E’ quello il vero confronto ma, comunque, mi auguro che queste situazioni possano essere risolte per poter allineare esecutivo e Consiglio per il bene di tutti. Le decisioni dei Consiglieri rimangono sacrosante”.