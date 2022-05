Ventimiglia: questa sera su RaiUno Alberto Angela racconta il sito Preistorico dei Balzi Rossi e la scomparsa del Neanderthal

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la puntata ‘Neanderthal: l'enigma della sua scomparsa’ della nuova serie di ‘Ulisse, il piacere della scoperta’. Ad annunciarlo la Direzione regionale Musei Liguria: "Un avvincente viaggio alle origini dell’umanità, con un tocco di giallo: Alberto Angela è protagonista di un’indagine sul ‘cold case’ più antico della storia, la scomparsa del Neanderthal. Il racconto, toccherà i principali siti archeologici in Europa, passando anche dal sito Preistorico dei Balzi Rossi, dove gli scavi - ancora in corso - hanno restituito importanti testimonianze della vita dell'Uomo di Neanderthal".



Ovviamente soddisfatto ed emozionato il Sindaco della città di confine Gaetano Scullino: “Ventimiglia è una città dalle mille ‘ricchezze’, storiche, artistiche, naturali. Noi ventimigliesi dobbiamo credere di più nella nostra città e nelle sue potenzialità. Invito i ventimigliesi a seguire questa sera il programma televisivo per capire meglio una delle nostre inestimabili ricchezze culturali”.