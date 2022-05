Sanremo: ieri a villa Magnolie, contest nazionale ‘la Notte Nazionale dei Licei Classici’

Ieri, venerdì 6 maggio 2022, si è svolta nella prestigiosa sede di Villa Magnolie, Liceo Cassini di Sanremo, la Notte Nazionale dei Licei Classici, contest nazionale che vede ogni anno impegnate più di 300 scuole italiane.

“Si è aperto il percorso - si spiega nel comunicato - con la conferenza del prof. Testa, poeta e docente dell'Università di Genova, in merito alla sua traduzione ed interpretazione del Filottete di Sofocle, ricondotto ad un'attualissima riflessione sulla condizione di solitudine umana e sulla ineluttabile presenza del Male nel mondo. A seguire, la dotta prolusione del prof. Franco Montanari, Università di Genova ed autorità somma della cultura classica a livello internazionale, con un'attento studio del testo omerico relativo all'ambasceria fallita ad Achille, potente spunto di riflessione sul valore della pace ed innovativa interpretazione della secolare e controversa questione omerica.

Non solo: gli interventi dotti sono stati magistralmente intercalati dalle performances musicali degli studenti del Liceo Classico, con un repertorio di tutto rispetto, che comprendeva: Paganini, Schubert, musica contemporanea, grazie all'impegno delle alunne ed alunni Anna Odobashi, Alessandra Cassano, Pietro Franza, Vladimir di Martino e Federica Chichi. Oltre a ciò, gli studenti hanno instaurato un partecipato dialogo con i docenti universitari, approfondendo tematiche e spunti di riflessione, recitando brani di poesia. La Notte del Liceo Classico, dopo le sospensioni causate dalla pandemia, si afferma come momento fondamentale di cultura, di arte.

Su tutto domina l'attenta comprensione dell'autenticità dei valori classici, ben racchiusa nelle parole del prof. Montanari: ‘l'antichità non ha risolto tutti i problemi, ma li ha posti, i problemi si ripresentano in ogni epoca, anche in modi diversi, sono affrontati diversamente a seconda della cultura, ma instaurano un costante dialogo tra passato e presente, perché i grandi temi sottesi alla vita e alla civiltà umana permangono’. Ecco: i classici hanno tracciato la strada, i moderni continuano a percorrerla, gli studi classici generano una conoscenza non chiusa alla conservazione del passato, ma alla trasformazione del presente e alla costruzione del futuro. Contrappunto alle riflessioni del prof. Montanari, le parole del prof. Testa, che agli studenti ha chiarito il suo pensiero circa l'attualità degli studi classici, che permettono di vedere nel nuovo ciò che è antico, di comprendere ciò che è nuovo in ciò che sembra ritornare dal passato. La dialettica dell'umana società e dell'animo umano, ecco la chiave attualissima della classicità.

Il dirigente Scolastico avv. Claudio Valleggi ha fortemente profuso impegno per la partecipazione anche quest'anno del Liceo Cassini al contest nazionale, nell'ottica di trasmettere ai giovani studenti, del biennio e del triennio, una salda consapevolezza del loro ruolo nella società e nelle professioni, quali persone non solo dotate di un'accurata istruzione, ma anche strutturate su valori per nulla passati, ma piuttosto antichi e straordinariamente moderni”.