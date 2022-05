Mototerapia e inclusività sportiva a San Bartolomeo al Mare: domani in piazza evento per i bambini

Grande attesa a San Bartolomeo al Mare per Aroma di Mare, l'evento di mototerapia organizzato dal Comune di San Bartolomeo in collaborazione con il Centro Sociale Incontro, grazie al contributo e alla sensibilità del Circolo Nautico di San Bartolomeo al Mare e della ditta Verde Verticale di Imperia, con il supporto tecnico dell'ASD TopKayak. Domenica 8 maggio a San Bartolomeo al Mare la Fondazione Vanni Oddera con il suo progetto “mototerapia” condivide l'emozione e la libertà della moto con persone fragili e ai margini della società. Ad oggi oltre 60.000 ragazzi con disabilità, bimbi ospedalizzati e persone con varie forme di autismo hanno potuto condividere questa emozione migliorando la propria qualità di vita.

L'appuntamento è per le ore 10.30 in piazza sul Mare (fondo via della Resistenza) per far provare l'ebbrezza della mototerapia ai bambini disabili. Oltre alla Fondazione saranno presenti associazioni onlus impegnate nella tutela dei disabili e delle loro famiglie e le due associazione sportive di San Bartolomeo al Mare - Club Nautico San Bartolomeo al Mare e TopKayak - che metteranno i propri simulatori di vela e di kayak a disposizione dei ragazzi disabili. Grazie alla Federazione Italiana Vela sarà disponibile un simulatore di barca a vela con cui i bambini potranno provare l'effetto delle manovre in mare. Anche presso l'associazione Topkayak sarà disponibile personale per introdurre i ragazzi al Kayak.

Con Aroma di Mare, San Bartolomeo al Mare prende parte al calendario di Aromatica e un corteo di coloratissime 500 Fiat del Club 500 Golfo Dianese, proveniente da Diano Marina, raggiungerà via della Resistenza per suggellare questa compartecipazione alla inclusività sportiva.

Che cosa è la Mototerapia? Nasce dall'idea di Vanni Oddera originario di Ponteinvrea vicino a Savona campione di motocross e freestyle che ha deciso di dedicare tempo e vita a chi ne ha più bisogno. Il progetto consiste nel far vivere l’esperienza e la passione della moto. Grazie alla “Mototerapia”, i bambini possono provare l’emozione di salire in sella a una moto, per una giornata ricca di adrenalina e divertimento.