A Sanremo manifesti che invitano alla resistenza armata in Ucraina, "È giunta l'ora di... morire da uomini per vivere da uomini"

Da alcuni giorni a Sanremo hanno fatto la loro comparsa dei manifesti che inneggiano alla resistenza armata in Ucraina. Sono affissioni ben riconoscibili che si trovano anche in centro città, mostrano il tridente simbolo dell'Ucraina, su sfondo giallo e blu, i colori della bandiera e in italiano si rivolgono a chiunque voglia partecipare alla resistenza contro l’esercito russo.