Bordighera: manifestazioni della città alta delegate a 'furesti', il pensiero Giancarlo Pignatta

“Una volta si chiamava ‘Marcia delle Palme’ anche se dove ci sono le palme non ci è mai passata; istituita nel 1973 era il fiore all’occhiello della storica associazione paesenga (ndr. 'U Risveiu Burdigotu'). Negli anni a venire molte altre iniziative traevano origine dalla progettualità di quel gruppo entusiasta e creativo: un giornale locale molto apprezzato ed editato sistematicamente ogni mese; il carnevale dei bambini; le composizioni floreali nei carugi; il mercatino di Natale in un borgo marinaro; ‘u foegu du Bambin’ e tante altre manifestazioni sempre molto gradite da ospiti e residenti.

Quest’anno si è cominciato a delegare una associazione di Vallecrosia per gestire i mercatini di Natale e adesso una associazione marinenga e sanremasca per organizzare la marcia alla quale non si è avuto l’opportunità di darle un nome.

L’affievolimento in atto delle iniziative del glorioso sodalizio (che speriamo solo temporaneo) sono il sintomo del ripiegamento di tutta una Comunità nei confronti del territorio di appartenenza. Un territorio che non sentono più proprio, dopo che le diverse Amministrazioni susseguitesi negli anni non sono riuscite a trovare delle soluzioni premianti la residenzialità. Tutti gli studi di marketing e di valorizzazione turistica sostengono che una destinazione avrà tanto più successo nell’accoglienza quanto meglio staranno i residenti: cosa che a Bordighera Alta non è.

C’è stata una proliferazione di seconde case, vuote per la maggior parte dell’anno; si è sviluppata una attività di ristorazione (tuttora in crescita), senza che una pianificazione prevedesse e incentivasse lo sviluppo di altre attività e servizi utili al territorio. Non si sono mai presi in considerazione provvedimenti per affrontare i momenti di picco nell’affluenza di visitatori così da rispettare la capacità di carico del luogo e la conseguente sostenibilità; con il risultato che le conseguenze dell’’Overtourism’ sono poi sempre subite da chi sul posto rimane.

Un Borgo come il nostro dovrebbe continuare ad esprimere realtà associative di impegno civile che sappiano rappresentare al meglio le esigenze del territorio ed evitare che ad essere rappresentate siano solo quelle delle diverse imprenditorialità.

C’è da augurarsi che dalla società civile paesenga emergano nuove energie capaci di restituire al territorio ideazione e progettualità, pena un impoverimento culturale che porterà, assieme alla perdita di identità, ad un repentino abbandono sociale.

Giancarlo Pignatta”.