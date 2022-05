Recupero contro il Ventimiglia per i Pulcini 2011 della Polisportiva Vallecrosia Academy

I Pulcini 2011 della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy martedì pomeriggio sono scesi in campo. I ragazzi biancorossi hanno infatti giocato il recupero di campionato contro il Ventimiglia Calcio. La partita è andata in scena sul campo in sintetico dello "Zaccari" a Camporosso.

I Primi calci 2014 della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy mercoledì pomeriggio sono scesi in campo. I ragazzi biancorossi hanno infatti giocato il recupero di campionato contro il Dolceacqua. La partita è andata in scena sul campo in sintetico dello “Zaccari” a Camporosso.