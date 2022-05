Pallanuoto, Rari Nantes Imperia in trasferta con entrambe le prime squadre: maschile contro Como, femminile a Padova

Le Prime Squadre della Rari Nantes Imperia giocheranno il rispettivo turno del week-end lontano dalle mura amiche della piscina 'Cascione'.

I ragazzi di mister Andrea Pisano saranno impegnati alla piscina 'Pia Grande' di Monza, ospiti della Como Nuoto nella 22° giornata del girone Nord di Serie A2. Ultimo turno, sulla carta, ma andranno recuperate tutte le partite rimandate per Covid, nel mese di gennaio.

Il fischio d'inizio è previsto domani per le ore 14:00, ad opera dei signori Andrea Zedda ed Andrea Doro, con delega affidata ad Alessandro De Meo.

Sarà in vasca domenica, alle 14:30, la femminile allenata da Enrico Gerbò che affronterà la 2001 Padova, al Centro Sportivo Plebiscito. Per prepararsi al meglio alla sfida, la formazione giallorossa partirà già domani per la trasferta. Si tratta di uno scontro diretto dato che le formazioni sono appaiate in classifica a quota 12 punti ma la Rari ha il vantaggio della vittoria all'andata.

La direzione della partita è stata affidata alla signora Marina Valdettaro.