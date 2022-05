Molini di Triora: ciclista cade nel bosco, mobilitazione di soccorsi e elicottero 'Grifo' in azione

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina nella zona del Lago delle Noci a Molini di Triora, per un ciclista ferito nel vicino bosco. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato il personale medico e, vista la zona impervia, anche l’elisoccorso ‘Grifo 1’ per velocizzare l’intervento.

Insieme a loro si è svolto anche l’intervento del soccorso alpino e speleologico Liguria e un'ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. E’ rimasto ferito un turista inglese del di 46 anni che, con altri amici, stava facendo un’escursione in mountain bike. Sul sentiero sterrato da Corte a Molini, in discesa, quasi alla fine dello stesso percorso, il biker è uscito di strada facendo una caduta di oltre 20 metri. Immediatamente gli amici hanno allertato i soccorsi.

Durante le prime cure il biker è andato in arresto cardiaco. Massaggiato per oltre quarto d’ora, è stato rianimato. A quel punto è stato trasferito, con tutte le attenzioni del caso, in un luogo idoneo dove potesse essere verricellato a bordo di Grifo che lo ha trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nel frattempo il codice dell’intervento è salito da giallo a rosso.