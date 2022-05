Sanremo: è terminato il corso per barman di Confartigianato, iscrizioni aperte per la nuova edizione in autunno

Sono stati consegnati gli attestati agli iscritti dell'ultimo corso barman organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia con il docente Luca Ricci. Si è trattato di uno dei primi corsi che la Confartigianato ha effettuato nuovamente in presenza.



Il corso barman, rielaborato su 24 ore con parte teorica e parte pratica, ha potuto contare su una decina di partecipanti, molti dei quali già operanti o comunque con competenza nel settore, che hanno voluto approfondire alcuni aspetti grazie alla ventennale esperienza del docente. Come l'ultima edizione, anche questa volta sono state trattate materie riguardanti la caffetteria, la miscelazione, gli aspetti operativi gestionali e le peculiarità degli strumenti e delle bevande principalmente adoperate.



Le sei lezioni serali, da quattro ore l'una, si sono svolte in parte nella sede della Confartigianato a Sanremo, in corso Nazario Sauro 36, ed in parte presso la rinomata sala ristorante dello Yacht Club di Sanremo. Svoltosi nel pieno rispetto delle normative anti-covid, il corso ha comunque dovuto affrontare le mutevoli situazioni legate agli imprevisti della pandemia, rimodulando il calendario in piena sinergia tra studenti, docente e associazione, e si è concluso il 3 maggio con la consegna degli attestati dal Presidente di categoria Carlo Rovere.



"Per l'autunno è prevista l'organizzazione di una nuova edizione del corso base e di una del corso avanzato parallelo. E' già possibile comunicare la propria manifestazione di interesse inviando una mail all’indirizzo: giovannini@confartigianatoimperia.it" - spiegano da Confartigianato