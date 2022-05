Baia Beniamin: piatti gourmet e location da sogno in riva al mare a Ventimiglia (IM)

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Ventimiglia, a 500 metri dal confine francese, dove troviamo Baia Beniamin, un angolo di Paradiso particolarmente adatto a chi cerca tranquillità nel verde ed in riva al mare insieme ad una cucina particolarmente curata e basata su materie prime di grande eccellenza.

Suoi tavoli affacciati su una delle spiagge più belle della zona arrivano i piatti preparati dallo chef Luca Napoli, giovane ma con una solida esperienza alle spalle

Il segreto del successo di questo locale non sta soltanto nella location unica e straordinaria, ma anche in una proposta gastronomica che tiene insieme tradizione e stagionalità e che si basa su prodotti rigorosamente freschi e del territorio, in particolare pesci e ortaggi.

Il servizio in sala è sempre curatissimo ed attento. Il ristorante è aperto tutti i giorni e propone piatti più leggeri e veloci a pranzo, per chi vuole concedersi anche il piacere di un bagno o di una pausa di relax in spiaggia e proposte più ricercate e raffinate a cena. Ogni sera viene proposto un menù degustazione, che cambia ogni settimana e che prevede un aperitivo con 5 portate a 70 euro con una bottiglia di vino oppure a 85 euro con una bottiglia di Champagne.

In carta sempre i migliori piatti della tradizione ligure, ed in particolare le preparazioni con pesce fresco, fra cui spicca un’interessante offerta di crudo maison, che dipende dal pescato del giorno, ma è sempre di grande qualità.

Le paste fresche sono fatte in casa, le cotture selezionate in modo da esaltare il sapore ed il gusto degli ingredienti: eccezionale il filetto di San Pietro al forno a vapore.

La cantina è ben fornita con un’ampia scelta di vini del territorio, etichette prestigiose e selezionate e ottime bollicine italiane e francesi.

E se volete concedervi anche l’emozione di vedere sorgere il sole in riva al mare e nel silenzio interrotto dalle onde del mare, le camere di Baia Beniamin sono sicuramente il posto ideale.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Ristorante Baia Beniamin si trova a Ventimiglia in corso Europa, 63, località Mortola Inferiore.

Per info e prenotazioni: +39 01841958823 +39 3284416360

https://www.facebook.com/baiabeniaminventimiglia/