Sanremo: la gattina Lila cerca una famiglia dove poter vivere per sempre

Ve la ricordate? Lila è stata aiutata a guarire grazie alle vostre donazioni. Cosa dire di lei: dolcissima, buonissima, coccolosissima. Lei può solo scaldarti il cuore. Cerca adozione perché, dopo l’operazione e la frattura del bacino, anche se si è ripresa alla grande, non può di certo tornare in strada. Quindi si cerca per Lei una bellissima adozione. Si trova in provincia di Imperia.

Sterilizzata, spulciata, sverminata, Fiv +

Per informazioni potete telefonare al numero 3393670333