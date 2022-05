Target: Parrucchieri Gori, la storia di un successo riconosciuto a livello nazionale

Il salone Parrucchieri Gori di Arma di Taggia nasce nel 1957 dalla grande esperienza di Bruno Gori. Oggi, è stato rinnovato ed è gestito dai figli: Paolo, Irenea e Marcella.

Da sempre il salone è stato un grande punto di riferimento per migliaia di persone, turisti compresi, che decidono ogni giorno di affidarsi a persone competenti per la cura dei propri capelli. Negli anni la loro tenacia li ha portati a fondare la Gori Hair School, una scuola per parrucchieri di circa quattrocento metri quadri all'interno di una stazione ferroviaria, unica realtà di questo genere a livello nazionale. I corsi di formazione della scuola sono riconosciuti a livello Europeo e più del 90% degli studenti hanno trovato negli anni un’occupazione di grande prestigio anche a livello internazionale. La Gori Hair School ha infatti ex allievi che lavorano in Spagna, in Germania, in Inghilterra, in America e negli Emirati Arabi.

Quest’anno il direttore ha deciso di inaugurare un nuovo elegante salone a Imperia, Gori by Fabiana. Il salone si trova in Via Andrea Doria ed è gestito da una sua brillante ex allieva. Paolo Gori e il suo team collaborano con grandi aziende come Wella Professionals, Matrix e L’Oréal che presentano le nuovi collezioni nella prestigiosa scuola.

La Gori Hair School lavora solo con brand di alto livello come Kérastase, di cui hanno l’esclusiva ad Arma di Taggia. Molto attivi anche sui social come Facebook, Instagram e TikTok, i titolari collaborano da diversi anni con influencer per avere il massimo della visibilità a livello locale ma anche nazionale.

Da sempre Paolo Gori, le sue sorelle Irenea e Marcella, sua moglie nonché il suo braccio destro, Fiorenza Maccagnan e tutto il suo team si distinguono per la grande professionalità, energia e gentilezza che ogni giorno trasmettono ai propri clienti. I valori familiari che li contraddistinguono riescono ad unire ormai da più di quarant’anni lo staff Gori sia nella vita privata che sul lavoro.