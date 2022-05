Ecco le Stelle nello Sport 2022 "elette" con 150 mila voti: saranno celebrate il 20 maggio nella 'Notte degli Oscar'

Le votazioni della 23a edizione di Stelle nello Sport, aperte ufficialmente il 3 marzo, si sono chiuse lunedì 2 maggio 2022. Due mesi di partecipazione, di entusiasmo, di voglia di esprimere il proprio amore nei confronti della propria disciplina sportiva attraverso la preferenza, online o cartacea, per gli sportivi e le società del proprio cuore. La partecipazione è stata ancora una volta straordinaria. In totale sono stati oltre 150.000 i voti tra coupon, cartoline e preferenze sul web.

Prima il censimento dei migliori risultati da parte dello staff di Stelle nello Sport, quindi le primarie con gli enti sportivi e, infine, le votazioni sul sito www.stellenellosport, su Il Secolo XIX, storico media partner del progetto, e attraverso le cartoline veicolate attraverso i punti Decathlon in Liguria.

Una “maratona” promossa sotto l’egida di Coni e Cip Liguria, con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova. Caputo precede Rovella nel “derby” rossoblucerchiato. Garibaldi e Pescetto i Big. Florean top nei motori. Tra i giovani talenti svettano Corona, Madrignani e Calanni. La Ginnastica Riboli è la Società dell’Anno. Questo il sommario. Sono in totale 21 gli Oscar che verranno assegnati ad atleti e società protagonisti nella 23° edizione del Galà delle Stelle nello Sport fissato per venerdì 20 maggio (inizio ore 20:15) nella Sala Grecale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

L'imperiese Federico Garibaldi (Canottieri Santo Stefano al Mare), uno degli eroi dell'ultima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare vinta da Genova nelle amiche acque di Pra', è lo sportivo BIG del 2022. Con 2561 voti, Garibaldi, si aggiudica il Trofeo Bayer davanti al pallanuotista Pietro Figlioli (2091), icona della Pro Recco, e al rugbysta genovese Luca Zini (1660), mediano d'apertura del Petrarca Padova.

E' Maggie Pescetto, campionessa di kitesurf tesserata per lo Yacht Club Italiano sulla strada verso Parigi 2024, la vincitrice del Trofeo Montallegro. Sono 2484 le preferenze conseguite nella categoria BIG Femminile dove a mettersi in evidenza sono anche la pallanuotista bogliaschina Giulia Millo (1899), al termine di una stagione sportiva da record con i playoff di A1, e la poliziotta Camilla Moroni (1561), vicecampionessa mondiale di arrampicata.

Francesco Caputo è il Rossoblucerchiato dell’Anno. L'attaccante della Sampdoria conquista il Trofeo Eco Eridania grazie a 3086 preferenze. Si aggiudica il confronto con Nicolò Rovella (2619), il più votato dai sostenitori del Genoa. A seguire in classifica il grande protagonista dell'ultimo derby Emil Audero (2400), portiere blucerchiato, e l'allenatore rossoblù Alexander Blessin (2217).

Pugilato, hockey su prato e vela paralimpica nel Trofeo Cambiaso Risso. Lo Junior più acclamato è Aharon Corona (3037), talento puro della Celano Boxe, e il podio è completato da Nicholas Boccadifuoco, capocannoniere e campione d'Italia indoor Under 16 con Genova Hockey 1980 (2327), e da Giulio Cocconi (LNI Sestri Ponente - 1982), recentemente convocato dalla Nazionale Hansa 303.

Scherma grande protagonista nel Trofeo PSA Italy grazie alla netta affermazione della spezzina Benedetta Madrignani (4978), plurimedagliata nel circuito europeo Cadetti. Pienone di preferenze anche per Ludovica Terlizzi (Genova Nuoto - 2892), oro e bronzo ai Criteria giovanili di Riccione, e per Chiara Oliveri (2493), campionessa e plurimedagliata di Danza Sportiva con Imponente Danza.

E' il ginnasta Francesco Calanni Fraccono (2514 voti) della Società Ginnastica Andrea Doria a imporsi nella categoria Green abbinata al Trofeo Erg. Brillano anche la tennista imperiese Victoria Lanteri Monaco (Park Tennis Genova - 2040) e Filippo Piccardo (Imponente Danza - 1743).

La Ginnastica Riboli (2603 voti) festeggia nel migliore dei modi i suoi primi 50 anni con l'affermazione nel Trofeo Msc - Welcare davanti al Santa Sabina (1965) e all'Amatori Pallacanestro Savona (1552). E' il savonese Fulvio Florean, infine, a conquistare il Trofeo Primocanale Motori.

Saranno celebrati nella 23° Notte degli Oscar dello Sport ligure venerdì 20 maggio (ore 20:15 il fischio d’inizio). Una serata di sport e spettacolo dedicata all’Associazione Gigi Ghirotti che raccoglierà fondi con i propri volontari anche grazie a una lotteria con in palio una crociera Msc per due persone nel Mar Mediterraneo. Al fianco degli sportivi liguri dell’anno ci saranno le massime autorità istituzionali e sportive e alcuni testimonial d’eccezione. Non mancheranno esibizioni davvero emozionanti.

Per partecipare al Galà è necessario inviare una mail all’indirizzo info@stellenellosport.com indicando numero di posti desiderati e relativi nominativi.