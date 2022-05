Coppie danza: i sanremesi Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi alla semifinale della 'World Cup 2022'

Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi, atleti della sezione sanremese del Bastia, dopo una brillante stagione passata fanno il loro esordio in categoria Senior con un ancor più prestigiosa convocazione con la nazionale azzurra nella specialità coppie danza, si sono qualificati alla semifinale della World Cup 2022, che si terrà dal 16 al 21 maggio a Trieste.

Gli atleti sanremesi, allenati da Nadia Comazzi, da anni ormai emergono in campo nazionale ed internazionale, quest’ anno gareggeranno per la prima volta in categoria massima, la Senior. La convocazione è quanto più si potessero attendere dopo averli visti protagonisti in prestigiose gare internazionali come la coppa di Germania tenutasi a Friburgo, nella specialità di coppia danza e di solo dance, gli europei di coppia a Riccione ed infine gli europei anche nella specialità show con il quartetto ‘The Rebirth’ gara disputata in Spagna lo scorso anno.

“Campioni regionali, sia in solo dance, in coppia e quartetto – dicono dalla società - sono l’orgoglio della nostra giovane squadra e speriamo un esempio per tutti i giovani ed emergenti atleti del nostro territorio”.