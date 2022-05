Camporosso: calcio, domenica prossima allo ‘Zaccari’ di Camporosso i ‘Memorial Oscar Bruzzone’

La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy organizzerà, domenica prossima allo “Zaccari” a Camporosso, un torneo rivolto alla leva Pulcini 2° anno 2011: il "Memorial Oscar Bruzzone".

La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Oscar Bruzzone, giovane allenatore della storica società biancorossa, scomparso tragicamente in un incidente stradale 21 anni fa. Il torneo vedrà la partecipazione di diverse società del ponente ligure: Taggia Argentina, Oneglia, Golfo Dianese, Albenga, Ospedaletti, Dolceacqua e Psv Don Bosco.

Nel corso della mattina si svolgerà la prima fase del torneo diviso in due gironi da cinque squadre. Dopo la pausa pranzo nel pomeriggio prenderà il via la seconda fase dell'evento. In serata si svolgeranno le premiazioni.