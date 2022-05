Crocchette monoproteiche per cani, alimento ideale per la salute

Prediligere una giusta alimentazione per il proprio cane significa tenere a cuore la salute del proprio cucciolo. Non sempre risulta facile fornire al proprio cane alimenti di qualità, per cui spesso è bene farsi consigliare e coadiuvare da un medico veterinario. L’alimentazione dunque è un fattore decisivo per il mantenimento del suo stato di benessere, sia esso fisico, che psichico, per cui è fondamentale un’alta percentuale di proteine, naturali e di elevate qualità.

Fin dalla sua nascita un cane deve essere nutrito adeguatamente, prestando attenzione a possibili sensibilità ad alcuni ingredienti, specie se soffre di problemi al tratto gastro – intestinali e di conseguenza digestivi. Quando ci si ritrova ad affrontare questa tipologia di problematica, risulta essere importante alternare l’alimentazione, dando priorità a prodotti che sono caratterizzati da una sola fonte di proteine, denominati alimenti monoproteici. Questo vuol dire che si tratta di un determinato tipo di alimento la cui fonte di proteine animali è unica, senza la presenza di aggiunte.

La linea Amusi propone alimenti secchi monoproteici ma soprattutto crocchette naturali per cani, in diversi gusti, così da accontentare tutti i palati, e ben si adattano ai cani, in virtù della loro alta digeribilità. Ci sono i gusti più disparati, partendo da quelli al pollo, agnello, manzo e pesce, inoltre utilizza ingredienti naturali, di alta qualità. Tale brand utilizza prodotti qualitativamente elevati, per fornire al proprio cane una sana alimentazione, come fulcro essenziale per il mantenimento del completo stato di benessere di un cane.

La scelta di utilizzare proteine nobili è dovuta dal fatto che è fondamentale una crescita sana del cane, che tenga conto anche delle ossa e delle articolazioni. Inoltre fornisce anche alimenti monoproteici con all’interno cereali integrali e probiotici, per tutelare l’apparato gastrointestinale, così da contribuire ad un giusto transito intestinale.

Fornire al proprio cane un’alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali, è fondamentale per una crescita sana. Tale brand utilizza prodotti naturali senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. Un cane deve detenere uno sviluppo completo fin dalla nascita e che resisti nelle diverse fasi della sua vita, così da crescere sano e forte.

L’alimentazione monoproteica è utile nel caso in cui il proprio cane risulta essere sensibile ad alcuni ingredienti o componenti. Tali problematiche possono svilupparsi nel corso della vita del cane per diversi motivi. Proprio per questa motivazione cambiare l’alimentazione può essere in questi casi necessario, scegliendo alimenti che contengano una singola fonte di proteine ​​animali.