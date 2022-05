Sanremo: tentato sequestro di un agente in carcere, interviene il Partito Radicale ligure

Interviene anche il Partito Radicale, in merito a quanto accaduto ieri in carcere Sanremo e sulle dichiarazioni di Guido Pregnolato dell’Uspp che una decina di giorni fa auspicava l’invio dei GOM (gruppi operativi mobili) e ieri è tornato a chiedere l’adozione di drastici provvedimenti.

“Abbiamo visitato Valle Armea a inizio aprile con una delegazione di ‘Nessuno Tocchi Caino’ – dice il partito - di cui facevano parte Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, accompagnati nella prima parte dal Vice Sindaco Caterina Pireri, trattenendoci per diverse ore e lasciando l’istituto poco dopo le 21. Vi abbiamo riscontrato una situazione di grave abbandono in particolare sanitario, con detenuti che aspettano mesi e mesi per esami e interventi anche urgenti, assoluta latitanza dell’area educativa e in particolare del suo ventennale responsabile il Dottor Raffaele Quinto (dal 2017 ad oggi in 5 visite non siamo mai riusciti ad incontrarlo…), carenze di organico nel personale medico – in particolare per quanto riguarda l’assistenza psichiatrica – e di custodia, scarsa presenza di quest’ultimo e non solo per carenza di organico ai due piani detentivi del Padiglione C, dove negli scorsi mesi sono accaduti episodi tragici, celle chiuse per molte ore al giorno nelle sezioni principali, pressoché totale assenza di volontari e solo 4 posti di lavoro per 223 detenuti presenti”.

“Poco significativa la recente riclassificazione a casa circondariale, visto che sono circa 170 i detenuti che vi scontano la pena (spesso di lunga durata) da definivi, ma ben poco offre la situazione per il loro recupero e reinserimento, costringendoli all’ozio forzato. A questo va aggiunto che la psicologa che si occupava del Padiglione C e aveva segnalato in anticipo i casi più problematici ha dovuto abbandonare l’incarico. Difficile immaginare che non siano questi i veri problemi e la causa dei frequenti episodi di aggressione, di danneggiamento e atti di autolesionismo che vengono segnalati. Non entriamo nel merito dell’organizzazione del lavoro della penitenziaria, ma a soluzioni emergenziali sarebbe senz’altro preferibile costruire qualcosa per migliorare l’ambiente che detenuti e detenenti si trovano a condividere. Per farlo è necessaria maggiore attenzione da parte della comunità esterna, della città di Sanremo e della politica locale, oggi davvero poco presente”.

“Non è accettabile che parlamentari e consiglieri non visitino mai Sanremo – va avanti il partito - pensiamo al vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera Franco Vazio che risiede ad Albenga e sostiene che gli istituti realizzati lontano dall’abitato (come quello che si sta infelicemente progettando in Valbormida) si prestino molto meglio ad ospitare attività trattamentale e lavorativa; lo invitiamo a recarsi in una prossima occasione con noi a Valle Armea per verificare quanto ne sia sprovvisto e a fare qualcosa di concreto per portarvene. La Liguria (con la Basilicata) detiene il triste primato di essere l’unica Regione priva di Garanti Regionale e Comunali delle persone private della libertà (Sardegna e Calabria hanno almeno i secondi), noi stiamo cercando di proporre al Comune di Sanremo di istituire un suo garante, ma è necessario che il Consiglio Regionale dia finalmente attuazione alla legge che ha votato nominando il proprio Garante”.