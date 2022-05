L’onda lunga del 72° Festival di Sanremo non si ferma mai: domenica 15 speciale su Rai1 in prima serata

Quella del 2022 è stata un’edizione da record per il Festival, tanto che Amadeus non ha esitato nel prolungare di altri due anni la propria avventura sanremese. Record in tv, record di streaming, record di passaggi in radio, record sul web e sui social.

La Rai, quindi, non vuole fermare l’onda lunga e torna sulla kermesse con uno speciale che andrà in onda domenica 15 in prima serata su Rai1.



Immagini esclusive, frammenti di backstage, interviste, materiale mai andato in onda e che la Rai vuole regalare al fedele pubblico del Festival con il docufilm “Sanremo 72, il Festival da dove non l’avete mai visto” concordato nell’ambito della nuova convenzione tra Rai e Comune.

Se da una parte in corso Mazzini si vuole comprensibilmente allungare l’hype di una edizione memorabile, dall’altra Sanremo è pronta per godere di un’altra serata di grande vetrina televisiva. Dopo la Milano-Sanremo e a cinque giorni dalla tappa del Giro d’Italia, la Città dei Fiori è pronta per mettersi nuovamente in mostra sui canali Rai per una promozione della destinazione e del territorio capace di abbracciare ogni periodo dell’anno.

Il tutto in attesa dell’Eurovision Song Contest che, da Torino, potrebbe riservare piacevoli sorprese anche a Sanremo da dove tutto è partito con la vittoria dei Mäneskin nel 2021.