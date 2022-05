Coronavirus: salgono i nuovi contagi ma cala ancora (12%) il tasso di positività, 4 morti in provincia

Sono 1.252 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 10.303 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività che torna a salire dopo la discesa di ieri, al 12,15%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 156, a Savona 163, a Genova 680 e a Spezia 249. Oggi il numero dei ricoverati è nuovamente in calo, 41 in provincia (6 in meno di ieri). Stabili le terapie intensive, 4.

Oggi si registrano altri 5 morti in regione (ben 4 nella nostra provincia: un uomo di 86 anni e tre donne di 84, 89 e 96 anni) che portano il bilancio complessivo a 5.290 da inizio pandemia. Calano a 14.877 (-129) i pazienti in isolamento domiciliare.

Sotto il bollettino completo.