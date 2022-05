Imperia calcio, le prossime due partite saranno...fondamentali. Retrocessione decisa ma il terzultimo posto sarà importante per il ripescaggio

Paradossalmente, le prossime due partite potrebbero diventare le più importanti della stagione dell’Imperia che, a tutti i costi, deve raggiungere il terzultimo posto. Il regolamento LND parla chiaro: per il ripescaggio, la priorità andrà alle squadre che si posizioneranno tra il 15° e il 18° posto, rispetto alle retrocesse dirette. Che invece dovrebbero sperare in una ulteriore disponibilità di posti.

Ecco quanto riferito nei comunicati ufficiali 12 e 14 LND, dello scorso 6 e 7 aprile:” Hanno diritto prioritario a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D le società perdenti le gare di play out e le Società retrocesse senza la disputa di play out a seguito di distacco di punti pari o superiore a 8 della stagione sportiva 2021/2022 del Dipartimento Interregionale e le Società perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde classificate nell’Eccellenza regionale.” E nella nota finale arriva una sottolineatura importante” Si precisa che la graduatoria relativa alle Società retrocesse direttamente perché classificatesi agli ultimi due posti della classifica sarà stilata solo nell’ipotesi in cui si verificasse la ulteriore disponibilità di posti a seguito dell’esaurimento di quella che prevede l’alternanza tra le Società perdenti gli spareggi Nazionali dei Campionati di Eccellenza e quelle perdenti le gare di play out e/o retrocesse a seguito di un distacco pari o superiore a punti 8.”

E’ ormai assodato che soltanto il ripescaggio non vanificherebbe gli importanti sforzi economici compiuti da sponsor e dirigenza, nonostante il duro verdetto della retrocessione sia già arrivato.

E se a campionato finito la classifica dovesse rimanere quella attuale (Lavagnese terzultima a 30 punti ed Imperia a ruota a 29), la società neroazzurra – che stando a quanto filtra, pare intenzionata a presentare l’ attesa richiesta – vedrebbe ridursi le possibilità di giocare la Serie D anche nella prossima stagione . I prossimi due ostacoli , sul campo, comunque si chiamano Fossano e Saluzzo, avversari abbordabili nel tentativo di sorpasso ai levantini.

Poi la palla passerà agli uffici dove verrà prodotta la documentazione e le eventuali domande, in attesa di maggiori indicazioni dalla Lega. Il ragionamento è abbastanza semplice: tutte le squadre retrocesse - o che hanno perso lo spareggio con la seconda dell'Eccellenza regionale, anche se non è il caso del girone A - hanno la possibilità di entrare nella graduatoria. Ogni società acquisirà il proprio punteggio rispettando i vari parametri, elencati nelle tabelle della LND. I club che otterranno più punti, ed avranno presentato domanda, saranno ripescati.

Più complicato all’atto pratico perché, con i campionati in corso, è quasi impossibile stilare una graduatoria su base nazionale (che viene resa pubblica dalla Lega generalmente verso fine giugno) e LND, inoltre, non ha ancora dato forma alla documentazione ufficiale.

Stando a quanto accaduto nella passate stagioni, il periodo per presentare la domande ricade nella prima metà di luglio mentre per le ufficialità dei ripescaggi bisognerà attendere i primi giorni di agosto.

L’Imperia incrocia le dite confortata anche dal precedente di un’altra ligure: il Vado che, retrocesso direttamente nelle ultime due stagioni, è sempre stato ripescato.

