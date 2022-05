Sanremo: gli avvisi di scadenza per la carta di identità elettronica ora passano dall'app IO

Il Comune di Sanremo sbarca sull’app IO con il primo servizio. Da oggi, 5 maggio, il Comune di Sanremo avviserà i cittadini della scadenza della carta d’identità elettronica (CIE) direttamente attraverso l’app ministeriale dei servizi pubblici e, quindi, direttamente sullo smartphone.



"L’avviso verrà inviato 60 giorni prima della scadenza della CIE. - spiegano dal Comune - Sarà poi possibile richiedere la nuova CIE al Servizio Anagrafe dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e nel pomeriggio del mercoledì dalle 14.30 alle 16 con le seguenti modalità:

- telefonicamente, al numero 329/1213353 oppure al numero 0184/580652;

- inviando un’email all’indirizzo cartaelettronica@comunedisanremo.it e lasciando un recapito telefonico al quale essere contattati per definire l’appuntamento".



"IO è l'app che permette alle pubbliche amministrazioni di raccogliere tutti i servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico luogo e di interfacciarsi in modo semplice, rapido e sicuro con i cittadini. - ricordano dal Comune di Sanremo - Una volta scaricata l'app dallo store del proprio smartphone è possibile accedervi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o C.I.E (Carta d'identità Elettronica) e cercare i Servizi Locali del Comune di Sanremo. Tutte le info si trovano sul sito: https://io.italia.it/".