Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 5 a domenica 8 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 5 MAGGIO

SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

21.00. Finale Mondiale della 13ª edizione di ‘SanremoJunior’, concorso canoro riservato ai giovanissimi dai 6 ai 15 anni + esecuzione in prima mondiale dell’Inno degli Azzurri eseguito dall’Orchestra ‘SanremoJunior’ diretta dal M° Direttore d’Orchestra e Medagliato Olimpico di Canottaggio, e compositore dell’inno, Lorenzo Porzio. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



20.30. Seconda serata del Corso di Primo Soccorso per aspiranti autisti soccorritori a cura della Croce d'Oro Imperia (previsti 7 incontri serali il 10/17/19/24 maggio). Museo dell'Olio Carli in via Garessio 11 (evento aperto a tutti, info e iscrizioni 0184 08926)



VALLECROSIA



21.00. ‘Cosa accade dopo l’innamoramento?’: laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You tenuto dalla dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta. Sala Polivalente di Vallecrosia (solettone), necessaria mascherina FFP2



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani, curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo ad Arma, fino all’8 maggio

DIANO MARINA



10.00. Gran Trofeo Open Diano Marina: Singolare di tennis maschile e femminile. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino all’8 maggio, info 331 9365845



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



15.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, ContemporaneaMente – Leggere per comprendere il passato’: Nerina Neri Battistin dialoga con Alida Civile e presenta Teresa Littardi Sauli (1811/1892), una grande donna. Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica, ingresso libero

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.30. ‘Lettres De Mon Moulin’ (‘Lettere dal mio mulino’): spettacolo teatrale di Alphonse Daudet con Philippe Caubère. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Quadrille’ di Sacha Guitry, con Xavier Gallais, Léonie Simaga, Marie Vialle e Cyril Gueï. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 6 MAGGIO



SANREMO



8.30. Convegno dal titolo ‘La terza onda: gli effetti della pandemia sulla salute mentale’ mirato a valutare l’impatto dal punto di vista psicologico e della salute mentale della pandemia sulla popolazione più esposta. Aula Magna di Asl1 a Bussana (il programma)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



16.00. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale Marco Macchi (8 euro + 2 euro per ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della nuova stazione ferroviaria, info e prenotazioni 338 1375423 (più info)



16.00. Per l’Unitre, Lezione di storia e filosofia: il prof. Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio, presenta il libro ‘La passione per la libertà - Ricordi e riflessioni’. Intervista a cura del filosofo e docente prof. Giorgio Durante. Sala degli Specchi del Comune, ingresso gratuito

16.30. ‘Le tre Sare’: dialogo a tre voci sull’Intercultura e la Pace a cura del Centro Culturale Islamico di Sanremo. Al termine, dimostrazione di cucina per la preparazione di dolci della cucina araba. Sala Punto incontro Coop (ingresso adiacente alla Coop di corso Matuzia, 1° piano), ingresso libero



17.00-21.00. La ‘Notte Nazionale del Liceo Classico’ 2022 con performances musicali e canore degli alunni del Liceo e con un programma che unisce i suoni melodiosi di Chopin, alle ballate moderne di Battiato, con anche letture di brani letterari. Aule del Liceo a Villa Magnolie (locandina)



17.00. Il regista Enrico Vanzina presenta il suo nuovo libro ‘Diario Diurno’ (ed. HarperCollins). Partecipa Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili, necessaria mascherina FFp2 (più info)

18.30-21.30. Per i ‘Venerdì live’, Edoardo Cinalski con ‘Elettro Jazz Chillout’. Stra-ordinario, corso Garibaldi 191



21.00. ‘GEF 2022 - Festival Mondiale di Creatività nella Scuola’ (23ª edizione): esibizioni delle scuole finaliste (ingresso 17 euro). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Montegrosso P.L. - Case Fascei - Motegrosso P.L.accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info e prenotazioni 338/7718703 (più info)



18.30. Roberto Valbuzzi presenta ‘Cuoco, ristoratore, contadino’ (ed. Gribaudo). Biblioteca Civica L.Lagorio, info 339 2877093 oppure scrivere a librialmare.imperia@gmail.com



OSPEDALETTI



9.30. Da Ospedaletti al Santuario di NS Pellegrina per la ‘scala santa’: escursione con vista sul mare di circa 3 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (8 euro). Ritrovo sul piazzale della ex stazione, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani, curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo ad Arma, fino all’8 maggio



DIANO MARINA

9.30-22.00. ‘Aromatica 2022’, rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. Luoghi vari, ingresso libero, fino all’8 maggio (cliccare questo link per leggere il programma)

10.00. Gran Trofeo Open Diano Marina: Singolare di tennis maschile e femminile. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino all’8 maggio, info 331 9365845



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.30. ‘Lettres De Mon Moulin’ (‘Lettere dal mio mulino’): spettacolo teatrale di Alphonse Daudet con Philippe Caubère. Théâtre des Muses (più info)



SABATO 7 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’: segnale di avviso regata con partenza da Sanremo e arrivo nello Specchio acqueo Marina di Aregai (più info)

15.30. ‘Dalla parte dei Giganti - i grandi alberi e noi: un'armonia da recuperare’: conferenza del Dr. Daniele Zanzi, agronomo esperto in arboricoltura urbana. Al termine, passeggiata nei viali alberati e giardini pubblici di Sanremo. Evento a cura del comitato PAT. Floriseum, corso Cavallotti 113, ingresso gratuito, ingresso gratuito, info 0184 503188

16.30. Cerimonia di premiazione del 6° Concorso Testimoni del tempo premio ‘Nilo Calvini’ e del 20esimo Concorso di Poesia Sanremasca e ponentina premio ‘Gino Guglielmi’ + presentazione libro contenente tutti i racconti e le poesie limitatamente alle premiate con letture e commenti. Evento a cura della Famija Sanremasca. Federazione Operaia, via Corradi 47, partecipazione libera nel rispetto delle norme anti covid



17.00. Presentazione libro ‘Il sogno babilonese’ di Enzo Barnabà (ed. Infinito): un’affascinante storia su un campione rappresentativo della Belle Époque e degli stranieri che hanno cambiato il volto della Riviera. Dialoga con l’autore la critica letteraria Elisa Veronesi. Museo civico di Palazzo Nota, ingresso libero

21.00. ‘Il Destino e il Viandante’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Cem Mansur con Filippo Faes al pianoforte. Misiche di Liszt, Schubert, Beethoven (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



21.00. ‘GEF 2022 - Festival Mondiale di Creatività nella Scuola’ (serata finale della 23ª edizione): esibizioni e premiazioni delle scuole vincitrici (ingresso 17 euro). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



15.00. Inaugurazione murales ‘Un Mare di Speranza’: taglio del nastro + rinfresco per tutti + laboratori per i più piccoli + musica dal vivo con gli ‘Aula73’ dell'istituto Ruffini e una rappresentativa della Filarmonica di Imperia. Evento a cura dell’Associazione ‘Genitori Attivi’. Campetto di Cristo Re, via Privata Gazzano

15.30-19.00. ‘Arte & Istituto Charitas’: esposizione tavole del grande fumettista Rino Albertarelli e del famoso illustratore Walter Molino che i due artisti realizzarono, negli anni 50/60, per i Calendari dello Istituto Charitas ideati da don Luigi Morelati. Parrocchia di Cristo Re, fino al 15 maggio

16.30. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, ricordo dell'Artista e presentazione dell'evento alla Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’ + inaugurazione della mostra presso la Galleria civica II Rondò in Piazza Dante (depliant)



21.15. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo teatrale ‘John e Joe’ portato in scena dal Teatro d'Asporto con Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola e Sergio Castellino. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43. info e prenotazioni al numero 329 49 55513

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



22.00. Per ‘Un Sabato Italiano’, Maurizio DiMaggio di Radio Monte-Carlo presenta 'I Dieci Brani della mia vita'. Live conversation accompagnata da: Federico Pascolo (Pianoforte), Angelo Farruggio (Chitarra e voce), Daniele Crivello (basso elettrico) e Mimmo De Leo (Batteria). Moscabianca jazz club, Lungomare Varaldo 27



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



16.00. Premiazione del concorso fotografico e inaugurazione della mostra ‘1000 occhi su Bordighera - Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 21 maggio

16.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, presentazione del volume ‘Bordighera al tempo di Bicknell e Monet’ di Marco Cassini e Giorgio Caudano. Introduce l’incontro Daniela Gandolfi. Giardino del Museo Bicknell, via Romana 39, ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria allo 0184 263601

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



16.00. Per ‘Il Cantico della Bellezza 2022’, presentazione del libro ‘Codice universale d’Etica cavalleresca’, una raccolta di massime realizzata mediante un lavoro collettivo degli ‘Alfieri di Castel Bajardo’ coordinati da Faris La Cola + presentazione documentario intitolato ‘La Prodezza più grande’ per la regia di Simone Caridi. Centro culturale polivalente La Piccola, ingresso libero

TAGGIA ARMA



9.30-13.00. ‘Il futuro della sanità ospedaliera nell’imperiese – Una proposta alternativa all’Ospedale unico’: incontro-dibattito organizzato da ‘Azione Imperia’. Villa Boselli (info e registrazioni a questo link)



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani, curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo ad Arma, fino all’8 maggio



SANTO STEFANO AL MARE



19.30. Nell’ambito del ‘Trofeo Gianni Cozzi’, cena in spiaggia accompagnata da musica d’intrattenimento. Porto della Marina di Aregai (più info)

SAN LORENZO AL MARE



21.15. ‘Tutti i miei cari’: spettacolo teatrale di Francesca Zanni con Crescenza Guarnieri per la Regia di Francesco Zecca. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA



9.30-22.00. ‘Aromatica 2022’, rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. Luoghi vari, ingresso libero, fino all’8 maggio (cliccare questo link per leggere il programma)

10.00. Gran Trofeo Open Diano Marina: Singolare di tennis maschile e femminile. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino all’8 maggio, info 331 9365845



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO

9.00. ‘Fotografando la Biodiversità - Il Bosco di Rezzo’: escursione gratuita di circa 4 ore accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo a San Bernardo di Conio, necessaria prenotazione al 347 6006939 (più info)

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info

SEBORGA

11.00. Visita nel Principato di una delegazione del Lamborghini Club Monaco formata da una decina di auto in occasione del tradizionale raduno di primavera promosso dal club. Piazza Martiri Patrioti

FRANCIA

MONACO

10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille, anche domani (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.30. ‘Lettres De Mon Moulin’ (‘Lettere dal mio mulino’): spettacolo teatrale di Alphonse Daudet con Philippe Caubère. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Mon paradis, les 15 ans’: concerto del cantante francese Christophe Maé. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE

14.00. Campionato di francese di Balletto sul ghiaccio. Patinoire Jean Bouin, rue Jean Allègre 2 (più info)

20.30. ‘La Voie de Johnny’: spettacolo omaggio di Jean-Baptiste Guégan a Johnny Hallyday. Palais Nikaïa (più info)





DOMENICA 8 MAGGIO

SANREMO



8.00-19.00. Tradizionale ‘Fiera di Maggio’, manifestazione commerciale sul lungomare Italo Calvino/piazzale Carlo Dapporto



8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Verdeggia – Passo della Guardia – Triora accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347/6006939 (più info)

10.00. Partenza della sua 22esima edizione della Baby Maratona. Pista d’atletica a Pian di Poma (dalle 8.30 alle 9.30 ritrovo iscrizioni e consegna magliette), info 338 6592058 (locandina)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

IMPERIA

10.15-19.00. ‘Arte & Istituto Charitas’: esposizione tavole del grande fumettista Rino Albertarelli e del famoso illustratore Walter Molino che i due artisti realizzarono, negli anni 50/60, per i Calendari dello Istituto Charitas ideati da don Luigi Morelati. Parrocchia di Cristo Re, fino al 15 maggio (h 10.15/12.30-16/19)

17.30. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, conferenza ‘Quando il Parasio incontrò Ligustro: arte, amicizia e magia d'Oriente’. Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, piazza Pagliari 4 (depliant)



17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo teatrale ‘John e Joe’ portato in scena dal Teatro d'Asporto con Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola e Sergio Castellino. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43. info e prenotazioni al numero 329 49 55513

VENTIMIGLIA



9.00. ‘BimbimBici’: semplice pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dalla sezione FIAB Riviera dei Fiori. Partenza dal Giardino del Corsaro Nero a Ventimiglia, con percorso sino a Bordighera e ritorno. A conclusione rinfresco a tutti i partecipanti (più info)



9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA



15.15. In occasione della Festa della Mamma, spettacolo itinerante di ‘mamma (non) ce n'è una sola’ + tappe di fitenss leggero con musica in cuffia + al Chiosco della Musica, degustazione buffet e musica a cura della Banda Musicale di Borghetto S. Nicolò. Evento a cura dell’associazione Noi4You. Partenza dal Centro Storico sino alla passeggiata a mare passando nel giardino del Museo Bicknell, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al 349 4688045

16.00-19.00. Mostra fotografica ‘Raggiungere la meta con uno scatto - 100 occhi su Bordighera’. Palazzo del Parco, fino al 21 maggio

TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Verdeggia – Passo della Guardia – Triora accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347/6006939 (più info)



8.45. Escursione da Carmo Langan al Monte Ceppo di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla Stazione FS di Taggia oppure alle 9.30 a Carmo Langan, info e prenotazioni 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: ultimo giorno dell’esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani, curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo ad Arma



SANTO STEFANO AL MARE



10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’: segnale di avviso partenza regata Marina di San Lorenzo – Marina degli Aregai. Al termine, premiazione e aperitivo presso la terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence (più info)

DIANO MARINA



9.30-22.00. ‘Aromatica 2022’, ultimo giorno della rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. Luoghi vari, ingresso libero (cliccare questo link per leggere il programma)

10.00. Gran Trofeo Open Diano Marina (ultimo giorno): Singolare di tennis maschile e femminile. Tennis Club, Località Prato Fiorito, info 331 9365845

CERVO

15.00. Per il ‘Maggio dei Libri’, pomeriggio dedicato al benessere psicofisico con presentazione del libro ‘La bellezza attraverso la felicita’ di Anna Maria Veronesi e Raffaella Costa + Seduta di yoga a cura di Antonella Elena. Partecipazione di Nadia Cisana, consulente in integrazione e benessere. Asineria del Ciapà, ingresso gratuito con possibilità di devolvere un contributo libero, info 349 7355124

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

DOLCEACQUA

11.00-17.00. ‘Cin cin al Castello’: brindisi per la festa della mamma con il prestigioso Rossese e i Vini della Riviera di Ponente. Evento a cura della Cooperativa Omnia in collaborazione con l’Enoteca Regionale della Liguria. Corte del Castello dei Doria, info 337 1004228

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



REZZO

10.00. ‘MontagnaUisp!’, evento nazionale per gli appassionati e i curiosi della montagna: per un’intera settimana la valle della Giara di Rezzo si animerà con svariate attività legate a questo territorio. Info e iscrizioni al 329 8631702 (i dettagli a questo link)



TRIORA



9.30. Escursione da Carmo Langan al Monte Ceppo di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla Stazione FS di Taggia alle 8.45 oppure alle 9.30 a Carmo Langan, info e prenotazioni 338 1375423 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



16.30. ‘Lettres De Mon Moulin’ (‘Lettere dal mio mulino’): spettacolo teatrale di Alphonse Daudet con Philippe Caubère. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Thomas Hengelbrock con il Coro Balthasar Neumann e i solisti del Coro Balthasar Neumann. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Festa di Maggio 2022 con molte iniziative in programma (anche il 15 e 22 maggio). Jardins des Arènes di Cimiez (il programma a questo link)





