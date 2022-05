Rugby: ottimi risultati per le formazioni giovanili del Reds Team di Imperia al raggruppamento di sabato

Il Reds Rugby Team di Imperia è stato protagonista, sabato scorso, al raggruppamento FIR al 'Pino Valle'. Presente la provincia rugbystica al completo (Reds, Sanremo, Vallecrosia e Imperia), sintomatico di uno sviluppo ascendente del rugby a ponente ligure.

I Reds, che in questo contesto si fanno valere e portano a casa risultati ottimi nelle categorie U9 e U11, nella U7 si raccolgono i frutti di un buon lavoro. Nel minirugby, infatti, il punteggio finale non conta ma quanto visto sabato scorso è un buon auspicio per il fine stagione.

Formazioni complete e via in campo a divertirsi, principio cardine per il rugby propaganda e che i Reds hanno assunto come parola d’ordine, infatti con divertimento e gioco l’U7 va in campo con i pari età, bello vederli impegnati, non mancano le mete, trofeo invisibile ma che motiva i piccolini e che fa andare l’entusiasmo alle stelle. Piccoli di statura ma veramente grandi in tutto.

La U9 è una categoria che sta dando prova di coralità e affiatamento, stanno passando rapidamente dal gioco singolo al collettivo, tanti i commenti positivi da parte dei tecnici e bel gioco. Arrivano anche le prime mete da parte di chi si è appena aggiunto al gruppo, segnale inconfutabile di squadra.

Nella U11 riscatto dal torneo Festival di Sanremo: reazione decisa, scesi in campo con la voglia di far bene, non demordono e vogliono essere protagonisti. Anche chi di solito è nelle retrovie, perché neofita, si porta in prima linea e trova la meta. Un bel collettivo e sorrisi di gioia tra i compagni l’immagine migliore che si possa auspicare.