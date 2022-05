Pallapugno, si riaccendono i riflettori a Chiusavecchia. Tutti i risultati delle squadre del territorio

La notizia più incoraggiante, per la pallapugno del nostro territorio, arriva da Chiusavecchia dove, dopo quasi cinquant' anni, si sono riaccesi i riflettori dello sferisterio. La Prodeo di Ranoisio (quadretta completata da, Arrigo, Ameglio e Garibaldi) , all' esordio in Serie C2, non riesce a completare la festa e cede 2-9 alla Merlese.

In Serie B, va registrata la sconfitta per forfait medico di Daniel Giordano (9-0) della Don Dagnino Peq Agri contro SPEB Bernazzese. E nello stesso girone, il Pieve di Teco di Molli perde una partita 'pazza' (8-9) contro Monticellese. Avanti gli ospiti 2-6 all'intervallo, i pievesi infliggono il medesimo parziale portando la contesa al diciassettesimo gioco poi vinto dai piemontesi.

In Serie C1, la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sorride con Jacopo Guasco (9-4 nel derby contro Pieve di Teco). Il battitore è autore di una magnifica prova, soprattutto nella prima parte di gara terminata 7-1, insieme a Giordano, Cane e Guasco che allontanano un po' la delusione per il risultato di Raviola (7-9 contro SubalCuneo) in Serie A. I pievesi potranno rifarsi già stasera dato che, a Vendone alle ore 21, andrà in scena il recupero della prima giornata contro Albeisa.

Vince anche la Taggese (che nel prossimo turno ospiterà proprio l'Imperiese) per 9-7 contro Valle Bormida: Di Curzio parte a razzo (5-0) ma gli ospiti rimontano clamorosamente (5-6) a cavallo dell'intervallo. Il capitano fa poi sua la partita nei giochi conclusivi.

Sempre in C1, gli Amici del Castello lasciano il punto al Gottasecca (9-4), al termine di un match sempre comandato dai padroni di casa.

Tornando alla Serie C2 con la quale abbiamo aperto, arriva una cocente delusione per la San Leonardo Pallapugno (in foto) che in casa contro SubalCuneo perde all'ultimo gioco. Ai Clavi, Riva deve sostituire Dulbecco (out per diverse settimane) e gli imperiesi provano a prendere il largo ma gli ospiti non lasciano scappare Carli e compagni. Dal 'quasi' 6-2 che anticipa l'intervallo, si arriva al 7-7 dopo che San Leonardo era stata sempre avanti, con i cuneesi bravi a far loro l'ultimo punto.

Medesima sfortunata sorte per Don Dagnino Peq Agri A che, in casa, si arrende alla Bormidese per 8-9. Riposa invece la formazione B.