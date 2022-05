Pallapugno, Campagno dà forfait medico. Imperiese vince 0-9 a tavolino contro Albeisa

Con questo messaggio inoltre tutta la Imperiese intende inoltre augurare a Bruno Campagno un pronto recupero e rivederlo quanto prima sui campi.

Di seguito il comunicato della Federazione:

"Con la presente, si segnala ufficialmente che la società ALBESE ha comunicato l’infortunio occorso al proprio capitano BRUNO CAMPAGNO, così come da certificato di Medico Sportivo trasmesso all'Ufficio Campionati.

A seguito di tale evento, detta società ha rassegnato ufficialmente il 1° forfait medico per la gara CAMPIONATO SERIE A, in programma SABATO 7 MAGGIO, con la Soc. IMPERIESE.

All’uopo rammento quanto dispone il regolamento federale: “in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica”.

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra, si comunica ufficialmente che viene assegnata vittoria a tavolino a favore della società IMPERIESE (9-0) mentre la Soc. ALBESE non subisce sanzioni economiche nè penalizzazione in classifica."