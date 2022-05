Pallamano: gli under 15 dell'Abc Bordighera si impongono contro la capolista Cros De Cagnes (Foto)

I ragazzi under 15 dell’Abc Bordighera sono scesi in campo sabato scorso contro il Cros De Cagnes, squadra capolista del campionato reduce da ben 7 vittorie ed un pareggio nelle precedenti partite ma che davanti ai bianco rossi di Bordighera ha dovuto per la prima volta alzare bandiera bianca per 22 a 18. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Abc ha saputo costruire con un’ottima tecnica di gioco e con grande calma un piccolo break nel secondo tempo, vantaggio che ha saputo gestire senza troppe difficoltà fino alla fine.

La classifica li vede ancora al terzo posto ma con ben tre partite da recuperare e lasciando così ben salde le speranze di successo nel girone. Soddisfatti dirigenti e preparatori dei continui miglioramenti della squadra, ma sempre vigili del fatto che bisogna lavorare ancora molto nel prossimo futuro. Il prossimo anno questi atleti affronteranno una categoria superiore dove sarà necessario un deciso salto di qualità.