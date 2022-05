Imperia calcio, il DG Bencardino: "Stagione fallimentare, a fine anno analisi completa. Con Soda la separazione è stata consensuale"

Torna a parlare la dirigenza neroazzurra sui canali della SSD Imperia Calcio, con le dichiarazioni del Direttore Generale Alfredo Bencardino, l'indomani dalle dimissioni di Antonio Soda e del vice Carlo Caramelli:" “La separazione con i mister Soda e Caramelli è avvenuta in maniera consensuale. Ci siamo incontrati e di comune accordo abbiamo deciso di interrompere il rapporto sportivo nonostante ci fosse un’opzione anche per il prossimo anno. I due hanno lavorato con professionalità, ma purtroppo non abbiamo ottenuto i risultati sperati. L’analisi di tutta la fallimentare stagione, che ha già emesso un duro verdetto per noi, è però rimandata dopo le due conclusive gare che ci aspettano Per il momento mi sento solo di esprimere il mio profondo dispiacere personale e verso i tifosi”

Taglia corto Bencardino che domenica potrebbe essere sulla panchina imperiese, per la sfida contro Fossano, alla guida della commissione tecnica interna, designata per l'avvicendamento con i due tecnici. Così come dichiarato precedentemente dal vicepresidente Fabio Ramoino ai canali della società, il DG ribadisce che l'analisi del campionato verrà fatta dopo l'ultima giornata. Anche se il verdetto più pesante è già arrivato, per una stagione che anche il dirigente riconosce come 'fallimentare'.

Intanto, sui social network, i tifosi si dividono tra quelli che vedono 'un atto dovuto' nelle dimissioni di Soda e coloro che parlano di 'abbandono della nave' rimembrando Schettino e ben altre sciagure. In tanti però concordano chiedendo un passo indietro della dirigenza: i supporter dell'Imperia hanno coniato #Perinout identificando il board con Regione Perine (dove rimane il campo sportivo 'Salvo'), luogo in cui avvengono abitualmente le riunioni societarie. Sulla falsariga dell'hashtag #Allegriout diventato virale tra i tifosi della Juventus su Twitter, qualche settimana fa.